LIVE Conegliano-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: in palio il 3° posto

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della finale per il terzo posto della Champions League di volley femminile 2026. Conegliano e Scandicci si sfideranno in una partita che ha senz’altro un retrogusto amaro, ma che potrebbe regalarci una pallavolo di altissimo livello.

Per la pallavolo italiana quella di ieri è stata una giornata deludente. La doppia sfida Italia-Turchia (Conegliano contro Vakifbank da una parte e Scandicci contro Eczacibasi dall’altra) ha prodotto il risultato peggiore che un appassionato tricolore poteva immaginare: la sconfitta per entrambe le compagini azzurre. La stessa sfida, quella fra Conegliano e Scandicci, che pochi mesi fa assegnò il titolo mondiale assume oggi un sapore molto diverso: nessun titolo in palio, se non l’onore di salire sul podio nella competizione più prestigiosa de Vecchio Continente. La delusione per le sconfitte nelle rispettive semifinali però non comprometterà la spettacolarità del match, che vede di fronte due delle squadre più forti al mondo.

La squadra di coach Santarelli, ormai ex campionessa in carica, è stata eliminata nella giornata di ieri dalla forte squadra turca del Vakifbank. Lo sconforto per il risultato non può che essere aggravato dal modo in cui questo si è creato: le pantere si sono portate in vantaggio per 2 set a zero (avendo anche 4 match point!), ma sono state rimontate dalle turche e sconfitte infine al tie-break. Non sarà facile per Wolosz e compagne riuscire a dimenticare la debacle della semifinale per concentrarsi per questa nuova, difficile, sfida. Per le venete dovrebbero scendere in campo le schiacciatrici Gabi e Zhu, forse le migliori contro il Vakifbank, l’opposta Haak, la palleggiatrice Wolosz, l’espertissima libero De Gennaro e le centrali Fahr e Lubian, con quest’ultima che prende il posto dell’infortunata Chirichella.

Dall’altra parte della rete le toscane si affideranno soprattutto alle grandissime capacità offensive dell’opposta Ekaterina Antropova, affiancata dalle schiacciatrici Skinner e Bosetti. La coppia di centrale sarà invece formata, come di consueto, da Linda Nwakalor e Camilla Weitzel. In regia Scandicci potrà contare sull’esperienza e l’enorme talento della palleggiatrice Maja Ognjenovic, mentre in difesa sulla sicurezza difensiva del libero Brenda Castillo. Anche Scandicci ha avuto buonissime chance di approdare in finale, giocande alla pari contro l’Eczacibasi. La squadra di coach Gaspari è però crollata proprio sul più bello, perdendo malamente il tie-break.

La partita fra Conegliano e Scandicci, valida come finale per il terzo posto della Champions League di volley femminile 2026, avrà inizio alle 16.00. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata ed aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!