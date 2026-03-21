L’ULTIMO CAPOLAVORO! Federico Pellegrino domina la sprint di Lake Placid e saluta lo sci di fondo da vincente!

La zampata del campione arriva nella dodicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: Federico Pellegrino, all’ultima sprint internazionale della carriera, vince la gara in tecnica libera di Lake Placid, negli Stati Uniti, approfittando dell’assenza del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, e saluta il massimo circuito mondiale con un successo.

Federico Pellegrino centra la 18ma vittoria individuale in Coppa del Mondo, nonché il podio numero 50 in gare individuali: con i 112 punti incassati quest’oggi tra qualificazioni e fasi finali, inoltre, l’italiano centra aritmeticamente il terzo posto sia nella classifica generale che nella graduatoria di specialità.

L’azzurro, secondo nelle qualificazioni, passa in scioltezza i quarti, poi supera le semifinali col brivido, grazie al miglior tempo di ripescaggio: nell’ultimo atto, però, l’azzurro stacca di forza tutti i rivali, imponendosi in 2’35″01, rifilando 1″24 al norvegese Lars Heggen, ed 1″28 allo svedese Anton Grahn, terzo.

Escono ai quarti tutti gli altri azzurri: Martino Carollo è 14°, Elia Barp si classifica 23°, infine Davide Graz è 29° davanti a Simone Mocellini, 30°. Assente il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, vincitore sia della generale che della classifica riservata alle sprint, nelle quali, come detto, Pellegrino chiuderà al terzo posto.

Nella finale femminile è tripletta svedese: Linn Svahn si impone in 2’52″58, davanti alle connazionali Jonna Sundling, seconda a 0″46, e Maja Dahlqvist, terza a 1″54. In casa Italia l’unica azzurra ad aver superato le qualificazioni, Federica Cassol, esce in semifinale e si piazza al 12° posto assoluto.

La classifica generale era già andata in maniera aritmetica alla statunitense Jessie Diggins, oggi nona, mentre l’attenzione era tutta per la graduatoria sprint, andata proprio alla terza classificata odierna, la svedese Maja Dahlqvist, che difende il pettorale rosso ed alza al cielo la Coppa.