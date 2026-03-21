Jannik Sinner: “Le prime partite di un torneo non sono mai semplici”

L’italiano Jannik Sinner inizia con un successo il proprio cammino nei Miami Open 2026 di tennis: l’azzurro regola con un duplice 6-3 il bosniaco Damir Dzhumhur nel secondo turno, restando in campo poco più di un’ora e destando già un’ottima impressione, viste anche le condizioni di gioco diverse tra California e Florida.

L’analisi delle chiavi tattiche che lo hanno portato al successo odierno: “Il gioco di transizione è molto importante. Tutto dipende dalla giornata. Sto provando a fare il mio. Partire con il break ti aiuta a essere più aggressivo. Ho fatto anche un paio di errori“.

L’azzurro sa di poter fare molto meglio in vista dei prossimi turni, essendo all’esordio in Florida: “Non ho avuto molto tempo per adeguarmi a queste condizioni dopo Indian Wells, ma sono contento perché le prime partite di un torneo non sono mai semplici“.