LIVE Errani/Paolini-Noskova/Valentova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: si alza l’asticella per le azzurre

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Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di doppio tra la coppia azzurra, formata da Sara Errani e Jasmine Poalini, e le coppia ceca, composta da Linda Noskova e Tereza Valentova, valido per il secondo turno del WTA 1000 di Roma.

Le due azzurre, detentrici del titolo e coppia numero 1 del seeding, puntano a conquistare il primo titolo stagionale, in 2026 sin qui avaro di soddisfazioni per loro. Le loro avversarie hanno giocato appena tre match insieme nel corso della carriera, ma sono due giocatrici che non vanno assolutamente sottovalutate.

La partita d’esordio per la coppia azzurra è stata abbastanza agevole, terminata con un successo per 6-4, 6-3 contro le giovani connazionali Gaia Maduzzi e Vittoria Paganetti, entrate in tabellone con una wild card. Linda Noskova e Tereza Valentova, invece, hanno festeggiato la prima vittoria del loro sodalizio con un netto 6-1, 6-1 sulla cinese di Taipei Ha0-Ching Chan e sull’ungherese Fanny Stollar. Per Sara Errani e Jasmine Paolini i migliori risultati in stagione sono arrivati nei due WTA 1000 statunitensi, con la semifinale ottenuta a Indian Wells e la finale persa a Miami. Non ci sono precedenti tra le due coppie.

Questo match sarà la quinta sfida in programma sulla BNP Paribas Arena nella giornata di martedì 12 maggio. Le danze saranno aperte alle ore 11.00 dalla sfida tra lo statunitense Robert Galloway, in coppia con il messicano Santiago Gonzalez, opposti all’argentino Horacio Zeballos e allo spagnolo Marcel Granollers. A seguire toccherà all’astro nascente spagnolo Rafael Jodar, che affronterà lo statunitense Learner Tien. Non prima delle ore 14.00 sarà il turno dell’azzurro Luciano Darderi, impegnato contro il tedesco Alexander Zverev, successivamente sarà la volta del russo Andrey Rublev, che se la vedrà con il georgiano Nikoloz Basilashvili. Non prima delle ore 17.00 andrà in scena il doppio tra la quotata coppia azzurra e la coppia ceca.