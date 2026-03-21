ATP Miami 2026, solo Berrettini vince tra gli azzurri. Alcaraz sfiderà Korda e tante eliminazioni eccellenti

Cala il sipario su un’intensa giornata a Miami. Sui campi in cemento della Florida sono andati in scena numerosi incontri e, per i colori italiani, il bilancio è decisamente in rosso. Solo Matteo Berrettini è riuscito a staccare il pass per il terzo turno del Masters1000 della Florida, imponendosi con autorità sul kazako Alexander Bublik, testa di serie n.10. Un doppio 6-4 per il romano, protagonista di una prestazione di alto livello. Sul suo cammino ci sarà ora il monegasco Valentin Vacherot, n.24 del seeding, vittorioso sull’argentino Mariano Navone con il punteggio di 6-3 6-4.

Per il resto, notte amara per gli italiani. Sconfitte pesanti per Flavio Cobolli e Luciano Darderi: il primo, testa di serie n.13, è stato superato dal belga Raphael Collignon sul punteggio di 7-5 6-3; il secondo, italo-argentino e n.17 del tabellone, ha ceduto allo spagnolo Martin Landaluce, proveniente dalle qualificazioni, con lo score di 6-3 6-7(4) 6-4. Collignon affronterà ora l’americano Tommy Paul (n.22), mentre Landaluce se la vedrà con il russo Karen Khachanov (n.14).

A completare il quadro negativo in casa azzurra, anche il ko di Matteo Arnaldi, impegnato in un match di primo turno rinviato nei giorni scorsi per pioggia e concluso in ritardo per problemi legati all’illuminazione elettrica. L’italiano è stato battuto dal kazako Alexander Shevchenko al termine di una sfida combattuta, chiusa sul 7-6(5) 6-7(5) 6-2. Shevchenko affronterà al prossimo turno l’americano Ben Shelton, testa di serie n.8.

Guardando al quadro generale, grande attesa circondava la sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, e il brasiliano Joao Fonseca. Il murciano ha confermato la propria superiorità, lasciando intendere come il giovane verdeoro abbia ancora margini di crescita: il doppio 6-4 racconta di un Alcaraz solido e concreto, contro un Fonseca meno incisivo nei momenti chiave. Al terzo turno, Alcaraz affronterà il padrone di casa Sebastian Korda, che ha dominato l’argentino Camilo Ugo Carabelli con un netto 6-0 6-3.

Non sono mancate, infine, eliminazioni eccellenti. Fuori Casper Ruud, Jack Draper e Alex de Minaur. Il norvegese, testa di serie n.11, è stato sconfitto dall’americano Ethan Quinn per 6-4 7-6(7), un altro risultato deludente per lo scandinavo. Quinn prosegue così il suo cammino e affronterà il ceco Jiri Lehecka (n.21), vittorioso per 6-2 7-5 sul 17enne francese Moise Kouame, in tabellone grazie a una wild card.

Per quanto riguarda Draper, il britannico è stato fermato dall’americano Reilly Opelka, numero 67 del ranking, che si è imposto con un doppio tie-break (7-6(3) 7-6(0)), mettendo a segno ben 25 ace. Opelka affronterà ora il connazionale Taylor Fritz, testa di serie n.6, vincitore sull’olandese Botic van de Zandschulp (n.65 ATP) per 6-3 6-7(2) 6-3.

Sconfitta anche per de Minaur (n.5), battuto da un redivivo Stefanos Tsitsipas: il greco ha fatto valere l’efficacia del servizio e dei primi colpi, imponendosi per 6-3 7-6(3). Nel prossimo turno affronterà il francese Arthur Fils, testa di serie n.28, che ha regolato senza difficoltà l’americano Darwin Blanch con il punteggio di 6-2 6-3.