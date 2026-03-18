‘La scodata’ di De Chiesa: “Franzoni è come se avesse un pennello e non una grattugia. Colturi? Mi dispiacerebbe una cosa”

FRANZONI, LA POTENZA CHE HA LIBERATO IL TALENTO

Su Giovanni Franzoni la prima cosa da dire è che il talento c’è sempre stato. Dal punto di vista tecnico, per me, non è mai stato un mistero: sul difficile, sul tecnico, si vedeva già da tempo che aveva qualità importanti. Quello che gli mancava era altro, soprattutto nei tratti di scorrimento, dove non era ancora così competitivo. Quest’anno, invece, vedo un atleta diverso. Lo vedo molto più potente, più solido, più forte. E questa nuova forza gli ha permesso di esprimere fino in fondo una tecnica che era già molto buona. Oggi Franzoni scia in modo impeccabile: pianta lo sci a terra e tira curve senza che si muova di un millimetro. È questo che impressiona. È come se avesse un pennello e non una grattugia. Dentro questa crescita c’è tutto: classe, fisico, testa. Poi, se mi chiedono di spiegare cosa sia successo dentro di lui, io sinceramente non lo so. Posso dire solo quello che vedo, e quello che vedo è un salto di qualità straordinario.

COPPA DI DISCESA, FRANZONI PUÒ PROVARCI DAVVERO IN FUTURO

Secondo me Franzoni ha assolutamente le potenzialità per giocarsi una Coppa del Mondo di discesa. Poi vincerla sarebbe un’impresa enorme, perché basta ricordare che campionissimi come Dominik Paris o Kristian Ghedina non ci sono mai riusciti. Sarebbe un risultato titanico, di quelli che hanno un peso specifico enorme nella storia dello sci italiano. Se Franzoni riuscisse a completare un’impresa del genere, farebbe qualcosa di clamoroso. Diverso è invece il discorso sulla generale: oggi con solo due discipline non si vince. Finché c’è uno come Odermatt, capace di macinare punti in tre specialità, la generale resta fuori portata. Il treno del gigante, per Franzoni, ormai mi sembra perso e non so nemmeno se il gioco valga la candela, perché preparare anche il gigante ad altissimo livello significherebbe togliere energie preziose alle sue specialità, dove adesso ha davvero tutto per stare al vertice. L’esempio di Kilde, prima dell’infortunio, va al contrario rispetto a questa tesi, quindi mai dire mai.

ANNA TROCKER, UNA GRANDE PROMESSA GESTITA CON TROPPA FRETTA

Anna Trocker per me è indubbiamente una grande promessa dello sci italiano e lo ha dimostrato vincendo due ori ai Mondiali juniores. La stoffa si è vista subito: anche quando è scesa in Coppa del Mondo senza qualificarsi per la seconda manche, si è capito che c’era qualcosa di importante. Ha numeri, ha qualità, ha una tecnica che può portarla lontano. Quello su cui non sono d’accordo è la gestione. Lo dico chiaramente: mandarla due volte in America tra dicembre e gennaio non serve a niente. Se una ragazza così giovane vince e cresce in Coppa Europa, deve stare lì, tranquilla, senza sprecare energie con viaggi lunghi e poco utili. C’è tutta la vita davanti. Non capisco questa fretta di metterla sotto i riflettori, di accelerare tutto, di portarla troppo presto in contesti dove rischia solo di sentirsi a disagio, vedi Olimpiadi. I giovani devono arrivare in alto quando hanno la sicurezza e la struttura per reggere certi palcoscenici. Poi ai Mondiali juniores ha fatto vedere benissimo chi è e quanto vale. E io continuo a pensare che, tecnicamente, Trocker sia di un livello molto alto. Per questo bisogna proteggerla, non spremerla. Probabilmente il precedente di Colturi ha inciso sulle scelte di chi gestisce queste atlete così giovani, ci metto anche D’Antonio, dal punto di vista organizzativo.

COLTURI-ALBANIA, UNA SCELTA CHE IN ITALIA NON PIACE

Visto che ci siamo mi soffermo ancora su Lara Colturi e il mio pensiero è molto semplice e molto netto. Ognuno è libero di fare quello che vuole ma per me una ragazza italiana che corre per l’Albania è una cosa che, in Italia, non può essere vista bene. E infatti non piace. Non è il ciclismo, non è uno sport in cui corri per una squadra: qui corri per una bandiera, per la tua nazione, e l’appartenenza conta ancora tantissimo nello sci. Io non penso che sia stata una scelta fatta per soldi, ma so perfettamente che tantissima gente lo pensa. E questo basta a far capire quanto il tema relativo alla sua immagine sia delicato. La federazione, sul punto del team privato, secondo me aveva ragione da vendere: se una quindicenne pretende un percorso tutto suo, allora salta tutto. Poi ripeto, ognuno fa le sue scelte. Ma io guardo la situazione da fuori e dico che a me dispiace vedere una ragazza italiana con un’altra bandiera addosso. Ricordo la tristezza di Marc Girardelli , il mio caro amico: è stato uno dei più grandi campioni del nostro sport, ma pensate quanto sarebbe stato più grande il suo percorso se avesse vinto per l’Austria. Invece lui rappresentava il Lussemburgo e si sentiva separato in casa, anzi spesso odiato dai suoi connazionali per quella scelta. Me l’ha confessato proprio Marc! Mi dispiacerebbe se per Colturi accadesse la stessa cosa.

FINALI DI COPPA, L’ITALIA PUÒ ANCORA TOGLIERSI GRANDI SODDISFAZIONI

Le gare da non perdere, nella doppia settimana norvegese, sono chiaramente quelle di sabato e domenica, perché lì c’è ancora tantissimo in ballo per l’Italia. Al maschile c’è Franzoni che può giocarsi un podio pesantissimo in discesa e anche in superG, e già solo questo sarebbe un risultato enorme. Al femminile, invece, ci sono prospettive molto interessanti. Sofia Goggia in superG ha una grande occasione: se fa una buona gara, può davvero prendersi una Coppa che sarebbe molto importante per lei, soprattutto in una stagione non perfetta. Laura Pirovano può vincere la Coppa di discesa e anche qui siamo ad un passo dalla storia. Sono tutte ciliegine sulla torta di una stagione già così fantastica. E poi c’è la generale femminile, che resta apertissima e che potrebbe regalare grosse sorprese. Tra Shiffrin e Aicher ci sono 140 punti, ma la tedesca sarà al via in tutte le gare e la statunitense forse in tre. Può succedere davvero di tutto e non era prevedibile.