Sci alpino, Franzoni sfrutta al meglio l’unica gara. Trocker fa sognare per il futuro

La Coppa del Mondo di sci alpino ha concluso il suo penultimo atto, anche se il maltempo ha decisamente condizionato le gare maschili a Courchevel. Doveva essere una tre giorni dedicata completamente alla velocità ed invece la fitta nevicata nella località francese ha permesso solamente lo svolgimento della discesa di venerdì scorso. Tutto regolare, invece, in Svezia ad Are, dove non ci sono stati problemi per il gigante e lo slalom in programma.

Nonostante il numero ridotto di gare, l’Italia è comunque riuscita a festeggiare un podio, quello conquistato in discesa da Giovanni Franzoni. Il bresciano ha chiuso al secondo posto alle spalle dell’austriaco Vincent Kriechmayr, sfiorando anche la vittoria per nove centesimi. L’ennesimo risultato positivo nella stagione della consacrazione per l’argento olimpico, che con questo piazzamento riesce anche a superare in classifica di specialità Dominik Paris, portandosi sul podio virtuale. Sarà sicuramente un bel duello tra i due azzurri in quel di Kvitfjell.

Ad Are il miglior risultato è stato il decimo posto di Asja Zenere, che per la seconda volta in carriera riesce a chiudere un gigante in Top-10. La conferma per la veneta di attraversare un buon momento di forma in questo finale di stagione, con la possibilità di chiudere al meglio alle finali sia in superG sia in gigante.

Non è stata una due giorni facile per Lara Della Mea, causa anche un problema alla schiena, con la nativa di Tarvisio che non è mai riuscita a trovare il giusto feeling con il tracciato svedese. Anche per Sofia Goggia sorrisi quasi nulli, visto che la bergamasca è uscita nella seconda manche, mancando così un piazzamento tra le prime dieci della classifica.

Le notizie migliori per lo sci alpino italiano, soprattutto in ottica futura, sono arrivate dai Mondiali Juniores. Una straordinaria Anna Trocker ha firmato una storica doppietta, conquistando il titolo sia in gigante sia in slalom, ma infliggendo distacchi abissali a tutte le avversarie. Una doppia vittoria che può davvero far sognare e far ben sperare, per una ragazza che dal prossimo anno sarà sicuramente nel giro costante della Coppa del Mondo.