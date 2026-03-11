‘La scodata’ di De Chiesa: “Pirovano può raccogliere il testimone delle grandi. Passo indietro allarmante per Vinatzer”

LAURA PIROVANO, LA FAVOLA NATA IN DUE CENTESIMI

Laura Pirovano è la dimostrazione di come può cambiare la vita in un giorno, anzi in un centesimo o sarebbe ancora meglio dire in due centesimi. Quelli che hanno permesso all’azzurra di battere prima Aicher nella prima discesa della Val di Fassa e poi Huetter nella seconda discesa. In 24 ore, o se volete in 56 centimetri, passi da essere un’outsider di lusso che non è mai salita sul podio ad una vincente che è in testa alla classifica di Coppa del Mondo di discesa a una gara dalla fine. Può diventare la quarta italiana a centrare questo obiettivo dopo Kostner, Goggia e Brignone, non tre campionesse qualsiasi. Una bella storia, per lei e per l’Italia che trova continuità anche per il futuro, magari non immediato, ma Laura Pirovano può raccogliere il testimone delle grandi campionesse che hanno segnato l’ultimo decennio nella velocità e questi due giorni possono davvero avergli cambiato la vista sportiva.

VAL DI FASSA PROMOSSA: PISTA PERFETTA E SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

La Val di Fassa ha vinto, sotto tutti i punti di vista. Il dato più importante per me è la preparazione della pista: si è tornati alla barratura, è stato fatto un grande lavoro, grazie al responsabile organizzativo Mattia Giongo ed al suo staff, a cui invio i miei complimenti sentiti. Fateci caso, non si è vista una spigolata, se non una minima di Robinson nel finale. Si vogliono combattere cadute e infortuni? Questa a mio avviso è la strada. Sul ghiaccio certe situazioni difficilmente si verificano. So che a qualche atleta potrebbe non piacere, ma sul tema sicurezza non si scherza e questa può essere una soluzione adeguata.

ASJA ZENERE, DAL GIGANTE ALLA VELOCITÀ: TALENTO DA CONFERMARE IN SUPERG

Asja Zenere spero non sia una meteora a questi livelli, ma un meteorite sulla Val di Fassa lo è stato. Bravissima a sfruttare una tracciatura molto vicina ad un “gigantone” come può piacere a lei. Questo passaggio dal gigante alla velocità non è una questione solo italiana. Gli sciatori di altissimo livello sono tutti partiti dallo slalom gigante e poi hanno trovato la loro collocazione, specializzandosi chi tra i pali più stretti, chi nella velocità. Il gigante, non a caso, è la disciplina più difficile e più tecnica, che fa capire quali possono essere le attitudini dell’atleta. Per Zenere, come è successo a Melesi, il passaggio al SuperG va verificato e confermato ulteriormente nelle prossime gare e, chissà, potrebbe essere il prossimo step della sdua carriera.

DISCIPLINE TECNICHE; AZZURRI IN DIFFICOLTÀ, ALEX VINATZER PREOCCUPA

La nota dolente del week-end è sicuramente la prestazione degli azzurri nelle prove tecniche a Kranjska Gora e in particolare il momento proprio no di Alex Vinatzer che adesso mi sembra un po’ nel pallone. E’ un ragazzo intelligente, con le dichiarazioni post gara lascia intendere di rendersi conto delle difficoltà che sta incontrando, ma in pista non sembra lucido. Aveva iniziato bene la stagione, ma nell’ultimo periodo la situazione è precipitata e il culmine sono state le Olimpiadi di Bormio, per non parlare della combinata dopo che Franzoni aveva compiuto un capolavoro in discesa. I problemi ci sono, inutile nascondersi: se è vero che due tecnici di altissima fascia, come Simone Del Dio prima e Mauro Pini poi, hanno abbandonato l’incarico a stagione in corso, significa che la situazione è preoccupante e Vinatzer è l’uomo di punta di questo gruppo. In gigante l’ho rivisto sciare male dopo un avvio di stagione molto promettente. Purtroppo ha fatto un passo indietro allarmante e non me lo aspettavo. Vedremo se chi arriverà, si parla di Manfred Moelgg, ma non ho conferme in questo senso, sarà in grado di sistemare le cose. In ogni caso lo attende un compito durissimo.