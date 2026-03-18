Quando gareggia Anna Trocker alle finali di Coppa del Mondo: doppio impegno da wild-card

Anna Trocker ha acquisito il diritto a partecipare alle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurrina si è imposta ai Mondiali Junior sia nel gigante che nello slalom e dunque, in quanto campionessa iridata di categoria, potrà prendere parte all’ultima gara stagionale del circuito maggiore.

Per le discipline tecniche, però, occorrerà attendere: lo slalom femminile avrà luogo martedì 24 marzo, con le due manche previste alle 10.30 ed alle 13.30, mentre il gigante femminile è in programma mercoledì 25 marzo, con le due run calendarizzate alle 9.30 ed alle 12.30.

Ricordiamo che alle Finali di Coppa del Mondo prendono parte le prime 25 della classifica di ciascuna specialità, tutte le atlete che hanno superato i 500 punti nella graduatoria generale, la campionessa olimpica e, appunto, la campionessa dei Mondiali Junior.

PROGRAMMA FINALI COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026

Martedì 24 marzo

10.30 Prima manche slalom femminile

13.30 Seconda manche slalom femminile

Mercoledì 25 marzo

9.30 Prima manche gigante femminile

12.30 Seconda manche gigante femminile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, RaiSport HD

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

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