Nuoto, Giada Alzetta si prende titolo e pass continentale nei 400 misti a Riccione

I riflettori sono tutti per Giada Alzetta nei 400 misti, che conquista il pass per gli Europei di Parigi con una prestazione di livello altissimo. Con il suo 4:41.00 entra infatti nelle performer italiane più veloci di sempre, con l’undicesimo tempo. Senza la specialista Sara Franceschi al via in questa finale, per la qualifica mancata di questa mattina, l’azzurrina si prende la sua soddisfazione individuale e un posto sull’aereo per Parigi.

L’argento europeo u23 di quest’estate non cede niente nella prima parte di gara e domina in assoluto quelle che sono le frazioni a farfalla e a dorso mantenendo un ritmo che risulta rispettivamente in 1:02.41 e 1:11.28 È poi il terzo cento a rana a frenare la cavalcata dell’atleta di Leosport che viene prepotentemente recuperata da Anna Pirovano. Quest’ultima, classe 2000, non è poi riuscita a compiere l’impresa fino in fondo nonostante i parziali fossero migliori di Alzetta anche nello stile libero. L’atleta delle Fiamme Azzurre tocca la piastra in 4:42.14, a due secondi dal suo personale stabilito quasi 10 anni fa.

Completa il podio Francesca Fresia (Aquatica/Carabinieri) con il tempo non troppo lontano di 4:43.22, dopo aver patito specialmente la frazione a farfalla.

Il tempo che avrebbe potuto portare un’altra azzurra agli Europei era di 4:39.50, poichè non è stato raggiunto, il pass è stato ottenuto solamente dalla vincitrice della finale A, Giada Alzetta.