Lisa Angiolini frantuma il record italiano dei 200 rana ed entra in una nuova dimensione internazionale!

Continua il periodo d’oro di Lisa Angiolini che con il tempo di lusso di 2:22.28 cancella il record italiano dei 200 rana stabilito da Francesca Fangio nel 2021, quando nuotò il crono di 2:23.06.

Il tempo realizzato da Lisa la proietta direttamente nella top mondiale: è infatti questa la quarta prestazione stagionale al mondo, dietro soltanto all’aliena Kate Douglass (2:20.86) e a un passo dall’inglese Angharad Evans e l’irlandese Mona McSharry, anche loro nel club del 2:22. Questo risultato inoltre le sarebbe valso il bronzo nella finale dei Mondiali di Singapore 2025.

La gioventù ritrovata della nuotatrice toscana non smette di stupire noi e in primis lei stessa, sebbene ieri sera avesse già dato presagi di ciò che erano le sue aspettative per questa gara. Lisa infatti è solita dichiarare come la gara per cui si allena, i lavori che svolge in acqua con i suoi allenatori, sono proprio fini alla distanza lunga, benché spesso la gara che entra di più sia poi il 100. Tuttavia negli ultimi anni e in particolare in questa stagione, a partire dal quella in corta dove aveva già resettato il primato nazionale dei 200 in corta, Lisa ha trovato nella convinzione delle proprie abilità e nella consapevolezza del suo lavoro un nuovo mezzo per raggiungere mete inaudite.

Sul secondo gradino del podio c’è una Francesca Fangio che tocca la piastra in 2:26.10, lontana dal suo primato e dallo standard per il pass europeo, fissato a 2:25.00. Completa poi il podio Anna Pirovano con 2:27.00.

Aveva stupito in mattinata la classe 2008 Lucrezia Mancini, che con la sua prestazione di 2:27.52 si era aggiudicata la corsia numero 4. La giovane azzurra è riuscita a mantenere lo standard, abbassando ulteriormente il suo personale a 2:27.50, lottando per una terza posizione, ceduta poi a Pirovano sul finale.