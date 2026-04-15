Nuoto
Lisa Angiolini frantuma il record italiano dei 200 rana ed entra in una nuova dimensione internazionale!
Continua il periodo d’oro di Lisa Angiolini che con il tempo di lusso di 2:22.28 cancella il record italiano dei 200 rana stabilito da Francesca Fangio nel 2021, quando nuotò il crono di 2:23.06.
Il tempo realizzato da Lisa la proietta direttamente nella top mondiale: è infatti questa la quarta prestazione stagionale al mondo, dietro soltanto all’aliena Kate Douglass (2:20.86) e a un passo dall’inglese Angharad Evans e l’irlandese Mona McSharry, anche loro nel club del 2:22. Questo risultato inoltre le sarebbe valso il bronzo nella finale dei Mondiali di Singapore 2025.
La gioventù ritrovata della nuotatrice toscana non smette di stupire noi e in primis lei stessa, sebbene ieri sera avesse già dato presagi di ciò che erano le sue aspettative per questa gara. Lisa infatti è solita dichiarare come la gara per cui si allena, i lavori che svolge in acqua con i suoi allenatori, sono proprio fini alla distanza lunga, benché spesso la gara che entra di più sia poi il 100. Tuttavia negli ultimi anni e in particolare in questa stagione, a partire dal quella in corta dove aveva già resettato il primato nazionale dei 200 in corta, Lisa ha trovato nella convinzione delle proprie abilità e nella consapevolezza del suo lavoro un nuovo mezzo per raggiungere mete inaudite.
Sul secondo gradino del podio c’è una Francesca Fangio che tocca la piastra in 2:26.10, lontana dal suo primato e dallo standard per il pass europeo, fissato a 2:25.00. Completa poi il podio Anna Pirovano con 2:27.00.
Aveva stupito in mattinata la classe 2008 Lucrezia Mancini, che con la sua prestazione di 2:27.52 si era aggiudicata la corsia numero 4. La giovane azzurra è riuscita a mantenere lo standard, abbassando ulteriormente il suo personale a 2:27.50, lottando per una terza posizione, ceduta poi a Pirovano sul finale.