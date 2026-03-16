Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Odermatt e Shiffrin padroni, Franzoni certezza, disastro Ljutic

PROMOSSI

MARCO ODERMATT: centra il podio nell’unica gara disputata a Courchevel e blinda il suo ennesimo trionfo con la quinta Sfera di Cristallo consecutiva. Vince anche la Coppa di discesa, nel frattempo. Il fuoriclasse elvetico prosegue nel suo percorso anche nella stagione, forse, meno brillante della sua epopea. Nessuno può competere con la sua tecnica e la sua polivalenza e Odermatt ha la chiara intenzione di proseguire su questa direzione ancora a lungo.

VINCENT KRIECHMAYR: non vinceva da dicembre e finalmente rompe il ghiaccio. L’austriaco, che ad ottobre compirà 35 anni, sa di avere imboccato l’ultima parte della sua carriera, ma conferma di non avere la minima intenzione di fermarsi.

GIOVANNI FRANZONI: altro giro altro podio per il nostro portacolori che ormai conferma di essere una certezza in ogni gara veloce alla quale prenda parte. Nella discesa di Courchevel si ferma in seconda posizione a soli 9 millesimi dalla vetta. Il talento abbiamo sempre saputo lo avesse, ora lo fa vedere gara dopo gara.

JULIA SCHEIB: vince in maniera netta il gigante di sabato e mette le mani sulla Coppa di specialità con pieno merito. Dopotutto lungo tutto il corso della stagione è stata la migliore tra le porte larghe e lo ha confermato anche ad Are.

MIKAELA SHIFFRIN: vince anche lo slalom di Are. Dominatrice insaziabile. Successo numero 109 in carriera e risposta diretta a Emma Aicher che sta facendo di tutto per sfilare la Sfera di Cristallo. La nativa di Vail è impressionante. Centra il successo con quasi un secondi di vantaggio sulla rivale nonostante una seconda manche un po’ troppo pasticciata. Lei però fila sugli sci come nessuna. Forse come nessuna nella storia…

BOCCIATI

DOMINIK PARIS: la pista di Courchevel non era propriamente una delle sue preferite e lo ha ribadito anche nella discesa di sabato con un interlocutorio 15° posto a 1.58 dalla vetta.

LARA COLTURI: l’atleta che gareggia sotto la bandiera albanese chiude solamente ottava nello slalom di Are. Ennesima prestazione sottotono per l’atlete che, ad inizio anno, sembrava pronta per una stagione da protagonista. Invece è entrata in un tunnel negativo dal quale non è ancora uscita. Accusa 2.09 da Mikaela Shiffrin. Davvero troppo.

ZRINKA LJUTIC: “degna” chiusura di una stagione (in attesa delle finali di Lillehammer) disastrosa. La croata che, giova ricordarlo, un anno fa aveva conquistato la Coppa di specialità in slalom, ha collezionato una ennesima prestazione pessima. Esce di scena nella seconda manche dello slalom di Are dopo un ottavo posto di metà gara che aveva fatto sperare. Missione fallita.