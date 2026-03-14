STRABILIANTE! Anna Trocker, bis d’oro ai Mondiali juniores! Più di 2 secondi su tutte in slalom!

Ha firmato la doppietta degna dei grandi talenti delle discipline tecniche, ha trionfato con oltre due secondi di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, ha inscenato una sciata di elevato respiro tecnico e ha fatto sognare tutta l’Italia, che ha trovato una ragazza di doti acclarate e con un futuro estremamente roseo di fronte. Dopo aver dominato il gigante disputato due giorni fa sulle nevi di Narvik, Anna Trocker si è confermata nello slalom che ha animato la penultima giornata dei Mondiali juniores di sci alpino.

In Norvegia, su una pista di non semplice lettura e su una neve sensibilmente rovinata dai vari passaggi delle atlete, la 17enne altoatesina (nata il 23 dicembre 2008) ha danzato tra i pali stretti con enorme disinvoltura, dando l’impressione di controllare e di gestire al meglio un gesto tecnico molto pulito e lineare, ben impostato e concreto, costruito per togliersi soddisfazioni sul lungo termine.

La nuova Campionessa del Mondo di slalom a livello giovanile aveva firmato il miglior tempo nella prima manche scendendo con il pettorale numero 1 (55.71) e nella seconda ha fatto registrare il quinto crono (55.88), presentandosi al cancelletto di partenza per trentesima e con una situazione di gara ben delineata. Anna Trocker si è imposta con il riscontro totale di 1:51.59, distanziando di addirittura 2.29 secondi l’austriaca Leonie Raich (medaglia d’argento) e di 3.78 la finlandese Aada Kanto (terzo gradino del podio).

Snoccioliamo altri divari, per testimoniare la supremazia della nostra portacolori: la quinta classificata (la tedesca Charlotte Grandinger) ha chiuso a 4.24, la decima piazzata (l’austriaca Elisabeth Kucera) ha tagliato il traguardo a 4.73, si sono quasi toccati i sei secondi per la ventesima (la kazaka Alexandra Skorokhodova a 5.99). Dopo aver debuttato in maniera convincente nella combinata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 (in slalom siglò un tempo migliore di Mikaela Shiffrin) e aver disputato cinque gare di Coppa del Mondo, la promettente altoatesina si è consacrata in questa rassegna iridata di categoria e ha lanciato un chiaro messaggio.

Nessuna italiana era mai riuscita a imporsi in slalom e in gigante ai Mondiali juniores, ma ci sono quattro eccellenti doppiette d’oro nel passato: Giovanni Franzoni (discesa e combinata nel 2022), Nadia Fanchini (gigante e discesa nel 2005), Karen Putzer (gigante e superG nel 1997) e Morena Gallizio (slalom e combinata nel 1993).

La 17enne si è così qualificata alle Finali di Coppa del Mondo, che si disputeranno dal 21 a 25 marzo a Lillehammer (sempre in Norvegia): la vedremo impegnata sia in gigante che in slalom, grazie al pass concesso in automatico alla Campionessa del Mondo juniores. Le altre italiane in gara oggi: Giorgia Collomb e Victoria Klotz sono uscite nella prima manche, mentre Tatum Bieler (già bronzo in gigante) è uscita nel corso della seconda dopo esser passata al primo intermedio con quasi due decimi di vantaggio su Aada Kanto.