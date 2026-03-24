Jannik Sinner regala un punto a Moutet con un gesto sportivo: cosa ha detto all’arbitro

Nel corso del match del terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami, poi vinto, l’azzurro Jannik Sinner si è reso protagonista di un gesto di fair play nei confronti del transalpino Corentin Moutet, concedendogli un punto che il giudice di sedia gli aveva assegnato.

Nel corso del quarto game, con il transalpino in vantaggio per 2-1, ma con l’azzurro al servizio ed in vantaggio per 40-15, il gioco sembrava concluso dopo un colpo del transalpino finito di poco lungo, ma Sinner si è avvicinato al giudice di sedia affermando di aver toccato la pallina prima del rimbalzo.

Il giudice di sedia ha corretto la chiamata, anche se Moutet ha provato a non prendersi il punto, dicendo a Sinner di non correggere la decisione, con la pallina che sarebbe comunque uscita. L’azzurro però ha ritenuto opportuno ammettere il tocco e così lo score è passato sul 40-30. Sinner comunque ha poi conquistato il game.

IL PUNTO CONCESSO DA SINNER