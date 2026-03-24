Quanti punti sta guadagnando Sinner su Alcaraz e cosa deve fare per tentare il sorpasso al n.1 già a Montecarlo

Il match degli ottavi di finale di Jannik Sinner nell’ATP Masters 1000 di Miami riveste una particolare importanza nella corsa al numero 1 nel ranking mondiale: data l’eliminazione dello spagnolo Carlos Alcaraz nel terzo turno, un successo quarta sera regalerebbe all’italiano la possibilità di operare il sorpasso a metà aprile, dopo il torneo di Montecarlo.

Carlos Alcaraz lunedì 16 marzo aveva un vantaggio di 2150 punti, quindi a Miami non potrà ancora esserci il sorpasso in vetta alla classifica, però l’iberico, a causa dell’eliminazione al terzo turno ne ha incamerati 50, dovendone anche scartare 10.

Jannik Sinner, invece, non scarterà punti, e con l’approdo agli ottavi ne ha già incassati 100: al momento l’azzurro risulta separato virtualmente da Alcaraz da 2090 punti. L’approdo ai quarti di finale consentirebbe a Sinner di portarsi a -1990 dall’iberico.

Scendere sotto i 2000 punti di ritardo vorrebbe dire per l’azzurro poter operare il sorpasso in vetta già a Montecarlo: l’azzurro, però, potrebbe avvicinarsi anche molto di più, infatti con l’approdo in semifinale il ritardo dell’azzurro calerebbe a -1790 punti.

La conquista dell’ultimo atto da parte dell’italiano, invece, gli consentirebbe di portarsi a -1540 punti, infine vincendo il torneo Sinner si porterebbe a -1190 punti, ripartendo poi così virtualmente da -190 punti a Montecarlo, torneo nel quale Alcaraz scarterà i 1000 punti della vittoria del 2025. Per semplificare: se Sinner dovesse vincere sia a Miami sia a Montecarlo, allora sarebbe sicuro di tornare n.1 del mondo.

RANKING ATP UFFICIALE 16 MARZO

1 Carlos Alcaraz 13550

2 Jannik Sinner 11400 (-2150)

RANKING ATP LIVE AL 24 MARZO

1 Carlos Alcaraz 13590

2 Jannik Sinner 11500 (-2090)