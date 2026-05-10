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Quanti punti di vantaggio ha Sinner su Alcaraz: il possibile divario massimo a Roma
Si amplia il gap in vetta alla classifica mondiale: l’assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz a Roma fa scappare via Jannik Sinner nel ranking ATP: l’azzurro scarterà 650 punti lunedì 18 maggio, dato che l’anno scorso perse in finale, e ne ha già incamerati 50 nel torneo sulla terra battuta capitolina.
Nell’ultimo aggiornamento del ranking ATP, rilasciata lunedì 4 maggio, infatti, l’azzurro aveva 1390 punti di margine sull’iberico, il quale però scarterà 1000 punti lunedì 10 maggio, dato che lo scorso anno vinse il torneo capitolino, ma ora il gap tra i due è già di 1790 punti.
Nella peggiore delle ipotesi, ovvero con sconfitta nel terzo turno, l’azzurro finirebbe il torneo di Roma proprio con 1790 punti di vantaggio sullo spagnolo, mentre nel migliore dei casi, ovvero con il successo finale, il divario sarebbe di 2740 punti.
L’azzurro, in ogni caso, allungherà ancora al Roland Garros: Sinner scarterà 1300 punti, mentre Alcaraz, che salterà il torneo citato, ne perderà 2000. Dunque, rispetto agli attuali 1790 punti di margine, come minimo l’azzurro ne guadagnerà altri 700 sullo spagnolo a Parigi.
DISTCCO MINIMO SINNER-ALCARAZ
1790 punti: 13750-11960
DISTACCO MASSIMO SINNER-ALCARAZ
2740 punti: 14700-11960