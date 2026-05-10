Jannik Sinner trova Popyrin per la quarta volta: nel 2021 una sconfitta nel primo incrocio

Lunedì 11 maggio, non prima delle 15:00, Jannik Sinner affronterà l’australiano Alexei Popyrin nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Dopo il successo piuttosto agevole contro l’austriaco Sebastian Ofner all’esordio, l’altoatesino se la vedrà con l’aussie, sorprendente vincitore del confronto con il ceco Jakub Mensik.

Una sfida in cui il numero 1 del mondo parte nettamente favorito, forte dello straordinario stato di forma mostrato negli ultimi mesi. Sinner arriva infatti da un’impressionante serie di risultati: ha conquistato consecutivamente i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. Considerando anche il trionfo nel “1000” di Parigi del 2025, salgono a cinque i tornei di questa categoria vinti di fila, un’impresa mai riuscita prima a nessun giocatore.

Jannik, però, non sembra prestare particolare attenzione alle statistiche e continua ad affrontare ogni match nella sua specificità. Contro Popyrin i precedenti sono tre, con il bilancio che sorride all’azzurro per 2-1. I successi di Sinner sono arrivati nel 2025 agli US Open (6-3 6-2 6-2) e, quest’anno, negli ottavi di finale di Doha (6-3 7-5). L’unica sconfitta risale invece al 2021, quando l’australiano si impose a Madrid con il punteggio di 7-6(5) 6-2.

Di fatto, l’unico precedente sulla terra battuta ha premiato Popyrin. Va però sottolineato come si trattasse di una fase completamente diversa della carriera di Sinner. Resta comunque un avversario da non sottovalutare: l’australiano possiede un tennis particolarmente efficace nella combinazione servizio-dritto e potrà inoltre giocare con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere.