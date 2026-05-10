Sinner-Popyrin si vedrà su TV8 in chiaro? Orario 11 maggio, programma esatto, streaming

Jannik Sinner affronterà Alexei Popyrin al terzo turno degli Internazionali d’Italia: dopo l’agevole esordio contro l’austriaco Sebastian Ofner, regolato con il punteggio di 6-3, 6-4 nella serata di sabato sotto gli occhi del pubblico che ha gremito il Centrale del Foro Italico, il fuoriclasse altoatesino è atteso dall’australiano, avversario che potrebbe creare qualche grattacapo in più sulla terra rossa di Roma, anche perché è reduce dalle affermazioni di spessore contro Matteo Berrettini e il ceco Jakub Mensik.

L’appuntamento è per lunedì 11 maggio: sarà il terzo match sul Campo Centrale a partire dalle ore 11.00 e non inizierà prima delle ore 15.00. Il programma di giornata sarà aperto dal confronto tra la rumena Cirstea e la ceca Noskova, a seguire (non prima delle ore 12.30) il derby statunitense tra Gauff e Jovic, poi (ma non prima delle ore 15.00) toccherà a Sinner.

Il 24enne, numero 1 del mondo, affronterà il 26enne oceanico, numero 60 del ranking ATP. Il nostro portacolori è in vantaggio per 2-1 nei precedenti: nel 2021 perse ai sedicesimi del Masters 1000 di Madrid per 7-6(5), 6-2, ma poi ha dominato gli ultimi due testa a testa (6-3, 6-2, 6-2 al secondo turno degli US Open 2025; 6-3, 7-5 tre mesi fa agli ottavi del torneo ATP 500 di Doha). In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra Andrea Pellegrino e lo statunitense Frances Tiafoe.

Gli appassionati potranno gustarsi la partita tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8: Sky detiene i diritti televisivi del Masters 1000 di Roma e una partita al giorno viene mandata in onda sull’ottavo canale generalista, per questa occasione è stata chiaramente scelta la partita del campione in carica di Wimbledon. Gli abbonati potranno guardare l’incontro in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix (il canale esatto verrà definito in mattinata).

Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, tv8.it; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Popyrin, match valido per il terzo turno degli Internazionali d’Italia.

CALENDARIO SINNER-POPYRIN, TERZO TURNO ATP ROMA

Lunedì 11 maggio

Terzo match da partire dalle ore 11.00 e non prima delle ore 15.00 Jannik Sinner vs Alexei Popyrin

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale, si giocheranno nell’ordine: Cirstea-Noskova, Gauff-Jovic (non prima delle ore 12.30). Al termine, ma non prima delle ore 15.00, toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-POPYRIN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati. Il canale esatto di Sky verrà definito in mattinata.

Diretta streaming: tv8.it, gratis; Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.