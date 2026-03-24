Tennis
Sinner sfida Michelsen: due precedenti nel 2024
Negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Miami l’azzurro Jannik Sinner affronterà, non prima delle ore 21.00 di oggi, il padrone di casa statunitense Alex Michelsen: si tratta della sfida numero tre tra Sinner e Michelsen sul circuito maggiore, con l’azzurro che ha vinto entrambi i precedenti.
Entrambe le sfide si sono giocate nel 2024, e l’azzurro è in serie utile con 5 set consecutivi vinti, non avendo, invece, mai concesso alcun parziale all’avversario. Anche le prime due sfide, curiosamente, si sono giocate negli Stati Uniti, e Michelsen ha conquistato in tutto 15 game.
L’attuale numero 2 del mondo, infatti, si impose nel terzo turno di Cincinnati con il punteggio di 6-4 7-5, per poi ripetersi dopo pochi giorni agli US Open, liquidando l’avversario nel secondo turno con lo score di 6-4 6-0 6-2.
PRECEDENTI SINNER-MICHELSEN (2-0)
2024 Jannik Sinner US Open Round of 64 Outdoor Hard 64 60 62
2024 Jannik Sinner ATP Masters 1000 Cincinnati Round of 32 Outdoor Hard 64 75