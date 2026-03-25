Dove vedere in tv la E3 Saxo Classic 2026: programma, orari, streaming

La stagione delle Classiche si è aperta ufficialmente con il trionfo di Tadej Pogacar al termine di un’edizione della Milano-Sanremo dalle mille emozioni. Il calendario però non conosce soste e, in una settimana che propone l’odierna Brugge-De Panne e si conclude con la Gand-Wewelgem di domenica, propone una delle tappe immancabili del panorama internazionale. Si corre venerdì 27 Marzo la E3 Saxo Classic.

La corsa in linea, giunta alla sessantottesima edizione, parte da Harelbeke e ad Harelbeke si conclude dopo aver percorso 208,5 km. I ciclisti, presenti al via le 18 formazioni del circuito WorldTour, si sfidano per designare il nome del successore di Mathieu van der Poel, vincitore dello scorso anno davanti a Mads Pedersen e a Filippo Ganna.

Il fuoriclasse della Alpecin-Premier Tech ha certamente tanta voglia di far bene per archiviare la delusione di una Sanremo chiusa solamente in ottava posizione e aggiungere un nuovo successo al suo sconfinato palmarès. Il rivale più accreditato per il neerlandese, almeno sulla carta, è senza dubbio Mads Pedersen. Il danese della Lidl-Trek, rientrato a sorpresa sabato scorso, ha chiuso quinto nell’arrivo di via Roma denotando già una condizione più che buona.

Proveranno a scompaginare i piani dei due favoriti il francese Romain Gregoire della Groupama – FDJ United, l’eritreo Biniam Girmay della NSN Cycling Team e il britannico Samuel Watson della INEOS Grenadiers. In casa Italia le attenzioni principali saranno puntate su Matteo Trentin della Tudor Pro Cycling Team.

Come seguire la E3 Saxo Classic? Non è prevista alcuna copertura tv per l’evento . La diretta streaming della gara sarà garantita da Eurosport 2 (dalle 16:00 alle 17:45), Discovery Plus, HBO Max e DAZN. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento.

PROGRAMMA E3 SAXO CLASSIC 2026

Sabato 21 marzo E3 Saxo Harelbeke-Harelbeke (208,5 chilometri)

Orario di partenza: 12:52

Orario di arrivo stimato: 17.30 circa

DOVE VEDERE LA E3 SAXO CLASSIC 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 2 (dalle 16:00 alle 17:45), Discovery Plus, HBO Max e DAZN

Diretta live testuale: OA Sport