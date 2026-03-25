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E3 Saxo Classic 2026: il percorso ai raggi X. Sedici muri e sette settori in pavé per incoronare il nuovo vincitore
Dopo la Milano-Sanremo, il ciclismo su strada maschile si sposta ora in Belgio per affrontare le classiche sul pavé. Venerdì 27 marzo sarà infatti il turno dell’E3 Saxo Classic 2026, corsa fiamminga giunta quest’anno alla sua 68esima edizione. Ritorna quindi lo spettacolo ad Harelbeke, dove Mathieu Van der Poel va alla ricerca del terzo successo consecutivo dopo quelli del 2024 e del 2025.
Il percorso ricalca le edizioni precedenti con la partenza e l’arrivo nella cittadina belga dopo 208.5 chilometri. Sedici saranno i muri da affrontare con un totale di sette settori in pavé. Si comincerà con il Katteberg dopo pochi chilometri per poi affrontare La Houppe ed il Berg Ten Stene. Successivamente si salirà per il nuovo versante dell’Oude Kwaremont (4% di pendenza media), salita da riaffrontare al chilometro 171.
Poi sarà la volta del Karnemelkebeekstract prima dell’ultimo settore in pavé, quello di Varenstraat, e l’ultimo muro, il Tiegemberg. Da qui ultimo quindici chilometri totalmente piani che porteranno direttamente sul traguardo di Harelbeke dove verrà incoronato il nuovo vincitore della E3 Saxo Classic.