LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan vuole sbloccarsi a Napoli

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Paestum e arrivo a Napoli. La Corsa Rosa arriva nel capoluogo campano per la quarantasettesima volta nella sua storia.

Sono 141 i km che affronteranno oggi i corridori. L’unico GPM della giornata è quello di Cava De’ Tirreni (6.5 km al 3% medio, quarta categoria), che però è ancora molto lontano dal traguardo. Gli ultimi 70 km saranno caratterizzati da molti passaggi nei centri urbani, che renderanno il gruppo nervoso e allungato. A 49 km dalla conclusione è posto lo sprint intermedio di Brusciano, mentre ai -23.8 è posizionato il Red Bull KM che assegna 6”, 4” e 2” di bonus ai primi tre. A 650 metri dal traguardo una curva a sinistra immetterà su un tratto in leggera salita (4%) in basolato, mentre due curve a destra porteranno agli ultimi 400 metri rettilinei su pavé. Con questo fondo stradale sarà determinante il meteo, dovesse piovere si prospetterebbe un finale di tappa molto complicato.

Il grande favorito è sicuramente Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Il francese ha dimostrato di essere lo sprinter più forte in gruppo, con due vittorie su altrettante volate. Con il tris oggi la maglia ciclamino si avvicinarebbe ancora, nonostante siamo ancora nella prima settimana. Jonathan Milan cerca il riscatto, dopo le delusioni in Bulgaria. Il friulano non ha centrato l’obiettivo di vincere la maglia rosa nella prima giornata, ma il secondo posto a Sofia fa ben sperare. Il terzo incomodo potrebbe essere Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), che ha dichiarato di sentirsi molto bene. L’olandese ha sfiorato la vittoria nell’ultimo sprint, dimostrando di potersela giocare con i migliori. Attenzione, anche, a Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team). Il danese è uno dei velocisti più in forma del gruppo e oggi potrebbe trovare il successo, nonostante sia adatto a frazioni più mosse. Altri uomini che potrebbero fare bene sono Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla), Orluis Aular (Movistar Team) e Ethan Vernon (NSN Cycling Team).

Difficilmente arriverà la fuga, troppe squadre hanno un velocista che vogliono far arrivare allo sprint, attenzione però alle sorprese. Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta), Paul Phenoët (Groupama FDJ – United), Nikita Tsvetkov, Luca Paletti (Bardiani CSF 7 Saber) e David González (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) potrebbero comunque tentare di attaccare a inizio frazione, provando a sorprendere il gruppo.

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro d’Italia 2026, centonovesima edizione della Corsa Rosa, con partenza a Paestum e arrivo a Napoli. L’inizio è previsto per le 13.50. Buon divertimento!