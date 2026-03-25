Settimana Coppi e Bartali 2026, Axel Laurance vince in volata a Barolo. Ulissi sul podio

Axel Laurance si aggiudica la prima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, la Barbaresco-Barolo di 161,1 chilometri. Il corridore della INEOS Grenadiers, uno dei più attesi nei pronostici della vigilia, capitalizza il lavoro della squadra e s’impone allo sprint.

Il francese lancia la sua progressione e non concede spazio ai rivali precedendo lo svizzero Mauro Schmid del Team Jayco AlUla e Diego Ulissi della XDS Astana Team. Laurance, al settimo successo della sua carriera da professionista, conquista anche il primato in classifica generale. L’Italia completa la sua ottima giornata con sei corridori tra i primi dieci dell’ordine di arrivo.

Nelle prime fasi della corsa vanno all’attacco in otto: il polacco Patryk Goszczurny del Team Visma | Lease a Bike Development, Manuele Tarozzi della Bardiani CSF 7 Saber, Kevin Pezzo Rosola della General Store – Essegibi – F.Lli Curi, i britannici Will Harding della Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente e Ben Granger della Solution Tech NIPPO Rali, Gabriele Raccagni del Team Polti VisitMalta, Emanuele Ansaloni e Mattia Ballerini del Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone. Il drappello dei fuggitivi tocca un vantaggio massimo di 2’55”.

Il gruppo riprende Gabriele Raccagni quando mancano sessantasei chilometri alla fine e rosicchia progressivamente lo svantaggio accumulato. Quando mancano venticinque chilometri alla conclusione perdono contatto, e sono rapidamente recuperati dal plotone, Kevin Pezzo Rosola e Will Harding con il drappello di testa che si riduce a cinque unità. L’azione dei battistrada si esaurisce a quindici chilometri dal traguardo, ai piedi della salita di La Morra. La tanto attesa ascesa non produce la selezione sperata, nessuno riesce più ad evadere e la soluzione inevitabile diventa quella dello sprint.