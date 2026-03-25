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Ronde Van Brugge 2026, ruggito vincente di Groenewegen davanti a Philipsen. Mozzato in Top 5
Dylan Groenewegen vince la prima edizione della Ronde Van Brugge, nuova denominazione della tradizionale Brugge-De Panne. La corsa in linea da Bruges a Bruges di 202,9 chilometri si risolve, nel rispetto delle previsioni della vigilia, con l’arrivo in volata e l’olandese, capitalizzando il lavoro svolto dalla Alpecin-Premier Tech, lancia la sua progressione micidiale e non concede possibilità ai rivali. Luca Mozzato, il migliore degli azzurri, chiude in Top 5.
Il corridore della Unibet Rose Rockets, al successo numero 81 della sua carriera e alla terza affermazione consecutiva, brucia il favoritissimo belga Jasper Philipsen, costretto a lanciarsi da solo dopo l’incertezza del compagno Gerben Thijssen. Completa il podio di giornata il tedesco Max Kanter della XDS Astana Team. Luca Mozzato della Tudor Pro Cycling Team è il migliore degli italiani con un’eccellente quinta posizione.
Una corsa prevalentemente piatta nella prima parte inizia a scaldarsi a poco meno di cento chilometri dal termine quando il vento laterale, in più riprese, spezzetta il gruppo in diversi tronconi. Il ricongiungimento avviene quando mancano poco più di quaranta chilometri.
Le diverse cadute che si susseguono in rapida successione tolgono dai giochi Vincenzo Albanese della EF Education EasyPost, il venezuelano Orluis Aular della Movistar Team e il colombiano Juan Sebastian Molano della UAE Team Emirates-XRG, vincitore dell’edizione dello scorso anno.
Quando mancano 7,6 chilometri alla conclusione Davide Ballerini della XDS Astana Team parte secco, ma poco dopo rientrano Vermeersch, Cortina, Mozzato, Resel e Consonni, prologo del ricongiungimento del gruppo. L’ultimo tentativo, vano, è del tedesco Max Walscheid della Lidl-Trek.