George Russell è amaro: “Gara sfortunata. Peccato, ma per ora tutti i guai vengono dalla mia parte”

George Russell ha, ovviamente, poca voglia di sorridere al termine del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Suzuka, infatti, il pilota del team Mercedes non è andato oltre la quarta posizione finale, rimanendo ben distante dal compagno di scuderia, abile a piazzare il secondo successo consecutivo dopo quello di Shanghai. Per l’inglese, con una W17 che appare stellare, non salire nemmeno sul podio è davvero un passo falso non di poco conto.

La vittoria come detto è andata al suo vicino di box Andrea Kimi Antonelli che ha preceduto Oscar Piastri per 13.7 secondi, mentre completa il podio in terza posizione Charles Leclerc a 15.2. Quarto proprio un deluso e deludente George Russell a 15.7, quinto Lando Norris a 23.4, mentre è sesto Lewis Hamilton a 25.0. Settimo Pierre Gasly a 32.3, ottavo Max Verstappen a 32.6, quindi nono Liam Lawson a 50.1, mentre completa la top10 Esteban Ocon a 51.2.

Al termine della gara di Suzuka il pilota del team Mercedes ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Se mi sono sentito sfortunato per l’ingresso della Safety Car subito dopo il mio cambio gomme? Diciamo che non mi sento fortunato – sorride – Ad ogni modo sappiamo come sono le gare. A volte le cose vanno dalla tua parte, a volte dall’altra. Nel complesso non può che risultarmi fastidioso non essere salito sul podio”.

Il pilota inglese racconta i momenti clou della sua gara: “Alla ripartenza dopo la Safety Car non ho ricaricato la batteria e Lewis Hamilton mi ha passato. Dopodiché mi è successo nella stessa maniera con Charles Leclerc e mi ha passato? Se sia stato rischioso quel momento? Ero talmente lento che mi ha evitato senza problemi direi. Queste vetture sono complicate. Come si dice sempre sbagliando s’impara ma per ora tutti i guai sono dalla mia parte”.