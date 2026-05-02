Classifica Mondiale piloti F1 2026: Antonelli al comando, Leclerc recupera

Il Mondiale 2026 di F1 è scattato dall’Australia e terminerà ad Abu Dhabi. La settantasettesima edizione della massima categoria automobilistica prevede ben 24 Gran Premi, tanti quanti quelli andati in scena nel 2024 e nel 2025. Ormai, avere un numero di gare pari a quello delle ore di una giornata è l’abitudine.

Dal punto di vista degli scenari, vi sarà un unico avvicendamento tra la prossima stagione e quella appena terminata. Non si correrà più a Imola, bensì a Madrid, in un nuovo circuito di natura cittadina. Questo implica che in Italia si disputi solo un evento (Monza, a settembre) e che in Spagna gli appuntamenti raddoppino (il GP organizzato dal Montmelò cambia denominazione).

Sei GP saranno arricchiti dalla Sprint race. Il numero è il medesimo del 2025, ma cambieranno i palcoscenici. Confermate solo Shanghai e Miami, per il resto le mini-gare traslocheranno a Montreal, Silverstone, Zandvoort e Singapore. In alcuni casi si tratterà di novità assolute, in altri di ritorni al passato.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2026

1 Andrea Kimi Antonelli Italia 77

2 George Russell Regno Unito 67

3 Charles Leclerc Monaco 55

4 Lewis Hamilton Regno Unito 43

5 Lando Norris Regno Unito 33

6 Oscar Piastri Australia 28

7 Oliver Bearman Regno Unito 17

8 Pierre Gasly Francia 16

9 Max Verstappen Paesi Bassi 15

10 Liam Lawson Nuova Zelanda 10

11 Arvid Lindblad Regno Unito 4

12 Isack Hadjar Francia 4

13 Carlos Sainz Jr. Spagna 2

14 Gabriel Bortoleto Brasile 2

15 Esteban Ocon Francia 1

16 Franco Colapinto 1