F1, Oscar Piastri: “Risultato eccezionale, ora dobbiamo trovare continuità”

È Andrea Kimi Antonelli il vincitore del Gran Premio del Giappone 2026, terzo appuntamento del Mondiale F1. L’italiano, dopo una partenza non ottima, si è potuto riprendere la leadership della gara sfruttando la safety car. Da quel momento il bolognese è stato perfetto, guadagnando giro su giro e conquistando la sua seconda vittoria consecutiva dopo quella in Cina.

Grazie a questo back to back, il classe 2006 si porta anche in testa alla classifica piloti con 72 punti totali. Seconda al traguardo la McLaren di Oscar Piastri (+13.722) che ha anticipato Charles Leclerc (+15.260). L’australiano, alla sua prima gara della stagione dopo i ritiri preventivi in Australia e Cina, torna sul podio con una prestazione estremamente solida.

Ai microfoni di F1, il nativo di Melbourne ha così analizzato la sua gara: “Sarebbe stato interessante vedere cosa sarebbe successo senza safety car. Io riuscivo a tenere dietro George (Russell, ndr) ed anzi prima della sosta stavo anche guadagnando. Peccato non aver potuto capire cosa sarebbe successo. Per noi è impossibile essere delusi di questo secondo posto, è un risultato eccezionale. Grandissimo ringraziamento va al team, dobbiamo ritrovare un po’ di prestazione e di continuità”.