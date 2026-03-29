Kimi Antonelli vince il GP del Giappone e balza in testa al Mondiale di F1! Podio d’orgoglio per Leclerc

Andrea Kimi Antonelli si complica la vita con una partenza da incubo ma vince comunque per dispersione il Gran Premio del Giappone 2026, diventando il nuovo leader del Mondiale di Formula Uno dopo tre tappe. Il giovane talento italiano della Mercedes centra un sensazionale back-to-back e firma il secondo hat trick (vittoria dalla pole con giro veloce) consecutivo, due settimane dopo aver festeggiato a Shanghai la prima pole ed il primo successo della carriera.

Il diciannovenne bolognese, in grande spolvero per tutto il weekend sulla pista di Suzuka, ha dovuto ricostruire quasi da zero la sua corsa dopo essere sprofondato al via in sesta posizione con uno scatto disastroso (si confermano le difficoltà delle W17 allo spegnimento dei semafori), effettuando un’ottima rimonta nel primo stint e pescando poi il jolly della Safety Car provocata dall’incidente di Oliver Bearman quando i due piloti che lo precedevano si erano già fermati ai box per il cambio gomme.

Antonelli ha potuto quindi completare un pit-stop “gratis” superando sia la McLaren del leader Oscar Piastri che soprattutto l’altra Mercedes di George Russell, facendo il vuoto nel secondo stint su gomme hard dopo la ripartenza dalla Safety Car e legittimando il suo trionfo. Il podio odierno è stato completato da due assoluti protagonisti del fine settimana come Piastri (nel suo primo GP dell’anno) ed un sontuoso Charles Leclerc, che ha portato la Ferrari in terza piazza al termine di un duello rovente con Russell.

L’inglese deve accontentarsi di un’amara quarta moneta, perdendo la leadership del campionato in favore del giovane teammate azzurro per 9 punti, mentre il campione del mondo in carica Lando Norris ha superato in extremis la Rossa di uno spento Lewis Hamilton per agguantare la quinta posizione con la sua McLaren. Chiudono la zona punti Pierre Gasly su Alpine, Max Verstappen su Red Bull, Liam Lawson su Racing Bulls ed Esteban Ocon sulla Haas.

CLASSIFICA GP GIAPPONE F1 2026

1 Kimi Antonelli Mercedes Leader

2 Oscar Piastri McLaren +13.722

3 Charles Leclerc Ferrari +15.270

4 George Russell Mercedes +15.754

5 Lando Norris McLaren +23.479

6 Lewis Hamilton Ferrari +25.037

7 Pierre Gasly Alpine +32.340

8 Max Verstappen Red Bull Racing +32.677

9 Liam Lawson Racing Bulls +50.180

10 Esteban Ocon Haas F1 Team +51.216

11 Nico Hulkenberg Audi +52.280

12 Isack Hadjar Red Bull Racing +56.154

13 Gabriel Bortoleto Audi +59.078

14 Arvid Lindblad Racing Bulls +59.848

15 Carlos Sainz Williams +65.008

16 Franco Colapinto Alpine +65.773

17 Sergio Perez Cadillac +92.865

18 Fernando Alonso Aston Martin 1 giro

19 Valtteri Bottas Cadillac 1 giro

20 Alexander Albon Williams 2 giri

21 Lance Stroll Aston Martin —

22 Oliver Bearman Haas F1 Team —