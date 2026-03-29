F1, Andrea Kimi Antonelli: “Ho avuto fortuna con la Safety Car, ma il passo è stato incredibile”

Back to back Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano ha vinto per la seconda volta consecutiva una gara di Formula 1, imponendosi dopo la Cina anche al GP del Giappone, terzo appuntamento valido per il Mondiale 2026 appena concluso sul tracciato di Suzuka.

Dopo un inizio tutt’altro che positivo, dettato da una brutta partenza, l’italiano è stato favorito dall’ingresso della safety car, effettuando il pit-stop con i tempi dimezzati rispetto ad Oscar Piastri e George Russell. Ma la grande tenuta sul passo e la sicurezza sfoggiata ha concesso al bolognese di guidare senza patemi le operazioni fino al traguardo, dove ha preceduto appunto la McLaren di Piastri e la Ferrari di Charles Leclerc. In virtù di quanto successo, il classe 2006 in forza alla Mercedes è balzato in testa alla classifica piloti.

Una volta rientrato al parco chiuso, Kimi ha commentato quanto fatto: “Sono davvero contento – ha detto Kimi – ovviamente è presto per pensare al Campionato ma siamo sulla strada giusta; la partenza è stata terribile, la safety mi ha portato in testa ed il passo è stato incredibile; buono il secondo stint, sono molto soddisfatto. Abbiamo queste settimane su cui potrò concentrarmi su questo aspetto, è un mio punto debole. Abbiamo avuto fortuna ma con le medie eravamo già forti, con le hard ancora di più. Non saprei dire che esito sarebbe stato senza safety car, ma certamente mi ha reso la vita più semplice”.

Antonelli ha infine aggiunto: “Sono molto contento di aver vinto qui davanti a questi fan straordinari. Guidare e correre qui è un’esperienza unica, non vedo l’ora di tornare a Suzuka l’anno prossimo“.