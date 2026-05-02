Classifica Mondiale costruttori F1 2026: Mercedes in fuga, Ferrari insegue

Il campionato del mondo di Formula 1 del 2026 ha preso il via in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi. La settantasettesima stagione della categoria regina dell’automobilismo manterrà un calendario estremamente fitto, composto da 24 appuntamenti: lo stesso totale già visto nelle due annate precedenti, segno che ormai un numero di gare pari alle ore di una giornata è diventato uno standard consolidato.

Per quanto riguarda le sedi delle gare, il calendario presenterà una sola variazione rispetto alla stagione appena conclusa. Il circuito di Imola uscirà di scena e lascerà spazio a Madrid, dove debutterà un tracciato cittadino di nuova concezione. Questa modifica riduce a uno solo gli eventi disputati in Italia — quello tradizionale di Monza, programmato per settembre — mentre in Spagna le tappe raddoppieranno. Il Gran Premio ospitato a Montmeló continuerà infatti a far parte del mondiale, pur con una nuova denominazione.

Anche il format delle Sprint rimarrà invariato nel numero, con sei weekend caratterizzati dalla gara breve. Cambieranno però alcune delle piste coinvolte. Restano nel programma soltanto Shanghai e Miami, mentre le altre Sprint verranno assegnate a Montreal, Silverstone, Zandvoort e Singapore. In alcuni casi si tratterà di debutti assoluti per questo formato, in altri di un ritorno dopo precedenti esperienze.

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 2026

1 Mercedes 144

2 Ferrari 98

3 McLaren 61

4 Haas F1 Team 18

5 Red Bull Racing 19

6 Alpine 17

7 Racing Bulls 14

8 Audi 2

9 Williams 2

10 Cadillac 0

11 Aston Martin 0