Moto2, Arbolino detta legge sul bagnato nel terzo turno di libere a Jerez, lontano Vietti

Tony Arbolino sempre una certezza sul bagnato. Il pilota italiano ha segnato con margine il miglior tempo in occasione della terza ed ultima sessione di prove libere valide per il GP di Spagna, quarto atto del Motomondiale 2026 di Moto2 in scena questo fine settimana sul circuito di Jerez De La Frontera.

Buona prestazione per il centauro in forza alla REDS Fantic Racing che, sotto la pioggia, ha fermato il cronometro a 1:53.516, staccando di mezzo secondo la Idemitsu Honda Team Asia di Mario Aji, secondo precedendo l’altra Fantic guidata da Barry Baltus, terzo a 0.059.

Quarta posizione poi per Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2) attardato di 0.758 davanti a Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), quinto a 0.938. Turno senza troppe indicazioni per tutti gli altri, da Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team), ottavo a 1.438, passando per Izan Guevara (BLU Cru Pramac Yamaha Moto2), diciannovesimo a 3.905, e Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), ventiduesimo a 4.132.

Da segnalare inoltre la diciottesima moneta di Celestino Vietti (SpeedRS Team), ll quale ha raccolto uno scarto di 3.658, e la ventisettesima del compagno di squadra Luca Lunetta, a 6.024. Alle 13:45 ci saranno le qualifiche.