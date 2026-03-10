Sledge hockey, l’Italia supera la Germania e chiude al terzo posto nel proprio gruppo delle Paralimpiadi

Si chiude con una vittoria il percorso dell’Italia nel Gruppo A del torneo di sledge hockey delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo le sconfitte contro Cina e Stati Uniti, che hanno estromesso la nostra formazione dalla lotta per le semifinali, l’Italia ha piegato con il punteggio di 2-1 la Germania alla Santagiulia Ice Hockey Arena, assicurandosi il terzo posto nella graduatoria del raggruppamento.

ITALIA-GERMANIA 2-1

Il primo tempo prende il via con la Germania che passa subito in vantaggio grazie alla rete di Bussmann che va a segno dopo 2:40 minuti. Gli Azzurri reagiscono immediatamente e pareggiano i conti con Larch al minuto 11:55. Si passa al secondo periodo con i nostri portacolori che mettono la freccia e vanno a condurre grazie alla rete di Landeros al minuto 18:31. Con questo punteggio si avanza al terzo periodo e la sfida rimane equilibratissima.

L’Italia crea moltissimo ma non riesce a chiudere i conti. Il computo delle conclusioni parla di 24-12 per la formazione allenata dall’head coach Mirko Bianchi con i teutonici costretti a ben 22 parate. Il punteggio non cambia più e arriva, quindi, il primo successo per la nostra compagine nel torneo paralimpico.