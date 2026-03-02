Federica Brignone non potrà sfruttare lo status di infortunata. I pettorali di partenza che avrà nella stagione 2026-2027

Federica Brignone pone fine alla propria stagione saltando le ultime tappe della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, previste in Val di Fassa e ad Are, ed alle Finali di Lillehammer: l’azzurra nella prossima stagione non potrà richiedere lo status di infortunata e dovrà partire con i pettorali che avrà nelle relative World Cup Start List (WCSL).

In superG, dove l’azzurra in stagione ha corso 4 volte tra Crans Montana e Soldeu, Olimpiadi comprese, Brignone avrà a fine stagione 161 punti: l’italiana uscirà sicuramente dalle prime 10, e, nel caso in cui dovesse rimanere tra le prime 20, l’anno venturo partirà con un pettorale tra l’1 ed il 5 o tra il 16 ed il 20, ma con due gare ancora da disputare, potrebbe anche finire fuori dalle 20 e dover partire con un pettorale tra il 21 ed il 30, non avendo 500 punti nella WCSL generale.

In discesa la situazione si presenta molto complicata: Brignone ha ottenuto soltanto 26 punti nella gara delle Olimpiadi, quindi il prossimo anno partirà nella prima gara con un pettorale molto alto. Con tre gare ancora da disputare, due in Val di Fassa ed una alle Finali, l’azzurra rischia seriamente di uscire dalle 30, e dovrà poi risalire fino a quota 500 punti nella World Cup Start List generale (attualmente è a quota 327) per partire subito dopo il pettorale numero 20: il calendario di Coppa del Mondo inizia sempre con le discipline tecniche, quindi Brignone con i primi due o tre giganti della prossima stagione dovrà cercare di raggiungere i 500 punti ad ogni costo.

In gigante, invece, l’azzurra ha ottenuto 140 punti tra Kronplatz ed Olimpiadi, quindi chiuderà certamente la stagione al di fuori delle prime 15 posizioni, ed inizierà la prossima annata agonistica con un pettorale dal 16 in su, che dipenderà dal piazzamento conclusivo al termine del 2025-2026, per il quale mancano ancora due gare: l’azzurra dovrà risalire in fretta tra ottobre e novembre 2026 per ricominciare ad avere un pettorale di partenza basso.