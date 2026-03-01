Quando le prossime gare di sci alpino? Donne in Val di Fassa, uomini a Kranjska Gora: tutti gli orari

Dopo esserci rituffati nella Coppa del Mondo di sci alpino 2026 ed esserci messi ufficialmente alle spalle i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 andiamo verso la conclusione della stagione con le due Sfere di Cristallo che sono pronte ad essere consegnate ai rispettivi leader della classifiche generali. Manca sempre meno ma il calendario ci proporrà ancora diverse tappe assolutamente da non perdere.

Sul fronte maschile ci si trasferirà a Kranjska Gora (Slovenia). Il Circo Bianco femminile, invece, sarà impegnato in Val di Fassa. Il Circo Bianco al maschile sarà impegnato, come detto, sulle nevi slovene sulla celebre pista “Podkoren”. Sabato 7 marzo si inizierà con il gigante (prima manche alle ore 09.30, seconda manche alle ore 12.30). Domenica 8 marzo, invece, sarà la volta dello slalom ai medesimi orari.

Sul fronte femminile, invece, il programma della Val di Fassa scatterà sin dalla giornata di mercoledì 4 marzo con la prima delle tre prove della discesa, che si terranno sempre alle ore 10.45 nelle due giornate successive. Sabato 7 marzo poi si inizierà a fare sul serio con la discesa che vedrà il proprio via fissato alle ore 10.45, mentre domenica 8 marzo toccherà la volta del superG, con inizio previsto sempre alle ore 10.45.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 oppure RaiSportHD (canale 227 di Sky e 8 del digitale terrestre) in base alla programmazione, in diretta streaming si potranno seguire su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport come sempre vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche o gara. Non ci sarà copertura tv o streaming per le prove delle discese.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026

Mercoledì 4 marzo

Ore 10.45 prima prova discesa femminile Val Di Fassa

Giovedì 5 marzo

Ore 10.45 seconda prova discesa femminile Val di Fassa

Venerdì 6 marzo

Ore 10.45 terza prova discesa femminile Val di Fassa

Sabato 7 marzo

Ore 09.30 prima manche gigante maschile Kranjska Gora

Ore 10.45 discesa femminile Val di Fassa

Ore 12.30 secondo manche gigante maschile Kranjska Gora

Domenica 8 marzo

Ore 09.30 prima manche slalom maschile Kranjska Gora

Ore 10.45 superG femminile Val di Fassa

Ore 12.30 seconda manche slalom maschile Kranjska Gora