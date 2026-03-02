Sci alpino, i convocati dell’Italia per i Mondiali Juniores. Trocker e Collomb le stelle azzurre a Narvik

Saranno sedici gli azzurri che prenderanno parte ai Campionati Mondiali Juniores di sci alpino 2026, in programma a Narvik (Norvegia) da giovedì 5 a domenica 15 marzo. L’Italia proverà a ben figurare nella rassegna iridata giovanile, che rappresenta per tanti atleti l’appuntamento più importante dell’intera stagione e che mette in palio (per i vincitori delle varie specialità individuali) la qualificazione alle Finali di Coppa del Mondo previste sulle nevi di Lillehammer a partire dal 19 marzo.

Il direttore tecnico giovanile azzurro Paolo Deflorian ha selezionato Giorgia Collomb, Anna Trocker, Camilla Vanni, Arianna Putzer, Sofia Amigoni, Ludovica Righi, Tatum Bieler, Victoria Klotz in campo femminile e Tomas Deambrogio, Luca Ruffinoni, Pietro Broglio, Glauco Antonioli, Jakob Franzelin, David Castlunger, Lorenzo Gerosa ed Enrico Zucchini nel settore maschile.

Le punte di diamante della spedizione tricolore sono ovviamente Collomb e Trocker, che andranno a caccia delle medaglie nelle prove tecniche avendo ormai collezionato già diverse apparizioni nel Circo Bianco. La valdostana classe 2006 si è messa al collo anche un oro mondiale senior nel parallelo a squadre, mentre l’altoatesina classe 2008 ha partecipato ai Giochi Olimpici di Milano Cortina ben figurando nella manche di slalom della combinata a coppie.