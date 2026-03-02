Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Goggia che vittoria! Odermatt manda un messaggio a Von Allmen

I PROMOSSI

SOFIA GOGGIA: chiude il weekend di Soldeu con una vittoria di grande spessore nel secondo superG. Dopo il podio in discesa ed il sesto posto di sabato nel primo superG, la fuoriclasse bergamasca ha messo a segno un successo importante per il morale e per le classifiche. Voleva lasciare il suo graffio post-olimpico e c’è riuscita eccome.

MARCO ODERMATT: dopo i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina nei quali aveva forse vinto meno di quello che aveva sperato, centra il successo nell’unica gara di Garmisch-

Partenkirchen con il solo Alexis Monney in grado di evitare distacchi abissali. Il fuoriclasse elvetico ha voluto mandare un messaggio a tutti: il re è ancora lui.

SQUADRA SVIZZERA DI VELOCITÀ: un dominio assoluto sulla Kandahar. Podio monopolizzato, cinque atleti nelle prime 10 posizioni. In poche parole la “valanga rosso-crociata” che sta dettando legge in questo momento nello sci alpino.

GIOVANNI FRANZONI: manca il podio a Garmisch-Partenkirchen per 22 centesimi, ma si conferma sempre ai piani alti ogni volta che lascia un cancelletto. Il nostro portacolori non finisce di stupire. Ormai è una certezza anche ad altissimo livello. Non vediamo l’ora di conoscere quello che sarà in grado di fare dal prossimo anno…

I BOCCIATI

FRANJO VON ALLMEN: dopo le due splendide medaglie d’oro nella velocità a Bormio lo svizzero si è preso una gara “di pausa”. Nella discesa di Garmisch-Partenkirchen, infatti, non va oltre la sesta posizione a 1.47 da Odermatt.

ROBERTA MELESI: chiude il trittico andorrano con qualche acciacco di troppo e pochi sorrisi. Fuori in discesa, 21a nel primo superG di sabato, fuori anche nel secondo superG di domenica. L’azzurra, con pettorale numero 2, dopo un salto posto nel terzo settore di gara, atterra male e cade rovinosamente, con una brutta torsione del ginocchio destro, ma riesce a scivolare lungo la pista ed ad evitare l’impatto con le reti di protezione ad elevata velocità. Per fortuna niente di grave, ma il weekend si chiude nel modo peggiore.