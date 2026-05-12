Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2026-2027: la bozza delle località e le gare che ospiterà l’Italia

In occasione del ‘Fis Commitee Spring Meeting’ andato in scena nei giorni scorsi a Portorose (in Slovenia) è stata definita la bozza di calendario della Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino sia in campo femminile che maschile. Questa pianificazione provvisoria dovrà essere poi approvata nel prossimo Congresso della Federazione Internazionale in programma a Belgrado tra il 10 e l’11 giugno.

Ancora da definire le sedi di due tappe femminili, mentre resta in bilico per il momento l’appuntamento dedicato alle velociste fissato il 12-13 marzo a Narvik. Confermato per entrambi i circuiti l‘opening stagionale in gigante a Soelden (24 ottobre le donne, 25 ottobre gli uomini), con a seguire tre settimane di pausa prima di tornare in azione con lo slalom speciale di Levi nel weekend 14-15 novembre.

L’Italia ospiterà nel complesso quattro tappe per un totale di sette gare maschili che si svolgeranno in maniera consecutiva nella seconda metà di dicembre: superG e discesa in Val Gardena, gigante e slalom in Alta Badia, slalom a Madonna di Campiglio ed infine discesa libera e superG sulla mitica ‘Stelvio’ a Bormio.

Meno fitto almeno per ora il calendario della Coppa del Mondo femminile sul suolo italiano, con in programma attualmente tre gare di velocità (due discese ed un superG) sull’Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo ed un gigante a Kronplatz. Il Circo Bianco si fermerà per una ventina di giorni per dare spazio ai Campionati Mondiali di Crans Montana, evento clou dell’inverno che si terrà dall’1 al 14 febbraio.

BOZZA CALENDARIO COPPA DEL MONDO FEMMINILE 2026-2027

Sab. 24/10/26 – GS Soelden (Aut)

Sab. 14/11/26 – SL Levi (Fin)

Sab. 21/11/26 – SL Guergl (Aut)

Sab. 28/11/26 – GS Killington (Usa)

Dom. 29/11/26 – SL Killington (Usa)

Sab. 05/12/26 – GS Tremblant (Can)

Dom. 06/12/26 – GS Tremblant (Can)

Ven. 11/12/26 – DH Beaver Creek (Usa)

Sab. 12/12/26 – DH Beaver Creek (Usa)

Dom. 13/12/26 – SG Beaver Creek (Usa)

Ven. 18/12/26 – SG Sankt Moritz (Svi)

Sab. 19/12/26 – SG Sankt Moritz (Svi)

Dom. 20/12/26 – GS Sankt Moritz (Svi)

Mar. 22/12/26 – SL in località da stabilire

Lun. 28/12/26 – GS Gosau (Aut)

Mar. 29/12/26 – SL Gosau (Aut)

Lun. 04/01/27 – GS Flachau (Aut)

Mar. 05/01/27 – SL Flachau (Aut)

Sab. 09/01/27 – DH in località da stabilire

Dom. 10/01/27 – SG in località da stabilire

Ven. 15/01/27 – DH Cortina (Ita)

Sab. 16/01/27 – DH Cortina (Ita)

Dom. 17/01/27 – SG Cortina (Ita)

Mar. 19/01/27 – GS Kronplatz (Ita)

Sab. 23/01/27 – GS Jasna (Svk)

Dom. 24/01/27 – SL Jasna (Svk)

Ven. 29/01/27 – GS Kranjska Gora (Slo)

Sab. 30/01/27 – SL Kranjska Gora (Slo)

dall’1 al 14 febbraio 2027 – Mondiali Crans Montana (Svi)

Sab. 20/02/27 – SG Lenzerheide (Svi)

Dom. 21/02/27 – SG Lenzerheide (Svi)

Sab. 27/02/27 – DH Garmisch (Ger)

Sab. 27/02/27 – DH Garmisch (Ger)

Sab. 06/03/27 – GS Soldeu (And)

Dom. 07/03/27 – SL Soldeu (And)

Ven. 12/03/27 – DH Narvik (Nor) da confermare

Sab. 13/03/27 – SG Narvik (Nor) da confermare

Sab. 20/03/27 – DH Sun Valley (Usa)

Dom. 21/03/27 – SG Sun Valley (Usa)

Mar. 23/03/27 – GS Sun Valley (Usa)

Gio. 25/03/27 – SL Sun Valley (Usa)

BOZZA CALENDARIO COPPA DEL MONDO MASCHILE 2026-2027

Dom. 25/10/26 – GS Soelden (Aut)

Dom. 15/11/26 – SL Levi (Fin)

Dom. 22/11/26 – SL Guergl (Aut)

Sab. 28/11/26 – SG Copper (Usa)

Dom. 29/11/26 – GS Copper (Usa)

Gio. 03/12/26 – DH Beaver Creek (Usa)

Ven. 04/12/26 – DH Beaver Creek (Usa)

Sab. 05/12/26 – SG Beaver Creek (Usa)

Dom. 06/12/26 – GS Beaver Creek (Usa)

Sab. 12/12/26 – GS Val d’Isère (Fra)

Dom. 13/12/26 – SL Val d’Isère (Fra)

Ven. 18/12/26 – SG Val Gardena (Ita)

Sab. 19/12/26 – DH Val Gardena (Ita)

Dom. 20/12/26 – GS Alta Badia (Ita)

Lun. 21/12/26 – SL Alta Badia (Ita)

Mer. 23/12/26 – SL Madonna di Campiglio (Ita)

Lun. 28/12/26 – DH Bormio (Ita)

Mar. 29/12/26 – SG Bormio (Ita)

Sab. 02/01/27 – GS Kranjska Gora (Slo)

Dom. 03/01/27 – SL Kranjska Gora (Slo)

Sab. 09/01/27 – GS Adelboden (Svi)

Dom. 10/01/27 – SL Adelboden (Svi)

Ven. 15/01/27 – SG Kitzbuehel (Aut)

Sab. 16/01/27 – DH Kitzbuehel (Aut)

Dom. 17/01/27 – SL Kitzbuehel (Aut)

Mar. 19/01/27 – GS Schladming (Aut)

Mer. 20/01/27 – SL Schladming (Aut)

Sab. 30/01/27 – SL Chamonix (Fra)

dall’1 al 14 febbraio 2027 – Mondiali Crans Montana (Svi)

Sab. 20/02/27 – DH Garmisch (Ger)

Dom. 21/02/27 – SG Garmisch (Ger)

Sab. 27/02/27 – DH Saalbach (Aut)

Sab. 27/02/27 – SG Saalbach (Aut)

Sab. 06/03/27 – GS Soldeu (Aut)

Dom. 07/03/27 – GS Soldeu (And)

Sab. 06/03/27 – DH Kvitfjell (Nor)

Dom. 07/03/27 – SG Kvitfjell (Nor)

Sab. 14/03/27 – GS Are (Sve)

Dom. 15/03/27 – SL Are (Sve)

Sab. 20/03/27 – DH Sun Valley (Usa)

Dom. 21/03/27 – SG Sun Valley (Usa)

Mer. 24/03/27 – GS Sun Valley (Usa)

Gio. 25/03/27 – SL Sun Valley (Usa)