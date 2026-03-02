Sci alpino, le convocate dell’Italia per Passo San Pellegrino. Sofia Goggia insegue due Coppe di specialità

Nella giornata dell’annuncio di Federica Brignone, che ha deciso di finire in anticipo la stagione dopo il tour de force degli ultimi mesi per recuperare dall’infortunio e poter prendere parte (vincendo due ori) ai Giochi Olimpici di Milano Cortina, la FISI ha ufficializzato le convocate per la terzultima tappa della Coppa del Mondo femminile 2025-2026 di sci alpino.

Sarà una settimana molto intensa a Passo San Pellegrino, che ospiterà sulla pista “La VolatA” due discese libere tra venerdì 6 e sabato 7 marzo (ma si partirà già mercoledì 4 con le prove cronometrate) seguite da un supergigante in programma domenica 8. L’Italia verrà rappresentata da Sofia Goggia, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Roberta Melesi, Asja Zenere, Sara Allemand, Sara Thaler e Ilaria Ghisalberti.

Ambizioni importanti in Val di Fassa soprattutto per Goggia, che spera di consolidare la sua leadership nella graduatoria di superG cercando nel frattempo di macinare punti pesanti per continuare ad inseguire il difficile obiettivo della Coppa di discesa. Grande attesa anche per capire se Pirovano riuscirà finalmente a sfatare il tabù del podio nel Circo Bianco dopo una marea di piazzamenti in top10.