F1, risultati e classifica prove libere GP Cina 2026: Russell davanti ad Antonelli, poi McLaren e Ferrari

George Russell ha chiuso al comando la prima ed unica sessione di prove libere del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Shanghai il pilota della Mercedes, già vittorioso all’esordio a Melbourne, ha confermato di avere tra le mani una Mercedes stellare. A parte il suo vicino di box Andrea Kimi Antonelli, che si è fermato a soli 120 millesimi di distacco, tutti gli altri accusano distacchi notevoli.

In terza posizione per esempio troviamo il campione del mondo Lando Norris (McLaren) con un ritardo di 555 millesimi mentre è quarto il suo compagno di scuderia Oscar Piastri a 731. Quinta posizione per Charles Leclerc (Ferrari) in 1:33.599 a 858 millesimi dalla vetta, quindi sesta per il suo vicino di box Lewis Hamilton addirittura a 1.388.

Settima posizione per il non più sorprendente britannico Oliver Bearman (Haas) che chiude a 1.685 da Russell, quindi ottava per Max Verstappen (Red Bull) a 1.800 con una RB22 in evidente difficoltà, quindi nona per il tedesco Nico Hulkenberg (Audi) a 1.898, mentre completa la top10 il francese Pierre Gasly (Alpine) a 1.935.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la classifica della FP1 del Gran Premio della Cina. Ricordiamo che il programma della giornata proseguirà alle ore 08.30 italiane con la Sprint Qualifying che andrà a comporre lo schieramento di partenza della Sprint Race delle ore 04.00.

CLASSIFICA FP1 GP CINA 2026 F1

1 George RussellMercedes 1:32.741 4

2 Andrea Kimi AntonelliMercedes +0.120 4

3 Lando NorrisMcLaren +0.555 4

4 Oscar PiastriMcLaren +0.731 4

5 Charles LeclercFerrari +0.858 4

6 Lewis HamiltonFerrari +1.388 4

7 Oliver BearmanHaas F1 Team +1.685 4

8 Max VerstappenRed Bull Racing +1.800 3

9 Nico HulkenbergAudi +1.898 5

10 Pierre GaslyAlpine +1.935 4

11 Liam LawsonRacing Bulls +2.032 4

12 Gabriel BortoletoAudi +2.087 3

13 Isack HadjarRed Bull Racing +2.115 3

14 Esteban OconHaas F1 Team +2.136 6

15 Franco ColapintoAlpine +2.206 3

16 Alexander AlbonWilliams +2.739 4

17 Carlos SainzWilliams +2.938 3

18 Fernando AlonsoAston Martin +3.115 4

19 Valtteri BottasCadillac +3.316 3

20 Lance StrollAston Martin +4.483 4

21 Arvid LindbladRacing Bulls – – 1

22 Sergio PerezCadillac +6.459 2