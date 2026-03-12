George Russell si lancia verso il GP di Shanghai: “Abbiamo la vettura più veloce ma Ferrari e Verstappen saranno della partita”

George Russell si presenta concentrato e determinato in occasione della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Dopo il brillante esordio di Melbourne il pilota inglese vuole confermare il dominio della sua W17 anche sul tracciato di Shanghai che, per il lay-out che propone, sembra fatto apposta per le prestazioni della monoposto di Brackley.

Si sapeva che la scuderia capeggiata dal team principal Toto Wolff sarebbe stata la grande favorita per questo avvio di campionato, ma quanto messo in mostra all’Albert Park ha davvero impressionato con George Russell e Andrea Kimi Antonelli che sembrano avere a disposizione un margine notevole sui più immediati inseguitori, dalla Ferrari a tutte le altre. Sarà così anche nella tappa cinese? Ricordiamo che per l’occasione vivremo anche la prima Sprint Race dell’annata.

Nel corso della chiacchierata con i media il pilota inglese ha iniziato da quanto accaduto all’esordio: “Sicuramente abbiamo vissuto un ottimo esordio in Australia con pole position e vittoria. La macchina è partita forte e mi sento davvero a mio agio alla guida. Al momento abbiamo la vettura più veloce della griglia di partenza, ma una cosa è esserlo ora, un’altra è rimanere lassù fino all’ultima gara. Siamo davanti ma dovremo essere bravi a confermarci, sviluppando la W17 nel migliore dei modi”.

Il pilota classe 1998 racconta poi del volo di ritorno effettuato con Lewis Hamilton: “Era contento. Penso che meritasse il podio a Melbourne perchè era davvero veloce. Sicuramente aver effettuato il cambio gomme sotto VSC ci ha dato una mano ad ampliare il vantaggio sulle Ferrari. Due anni fa a Las Vegas, circuito con lunghi rettilinei come questo, facemmo doppietta. Ora siamo i più veloci con un’ottima Power Unit e sui rettilinei di Shanghai potrebbe darci una mano. Gli avversari però saranno vicini. La Ferrari, come si è visto in Australia, è partita bene. Non dimentichiamo anche Max Verstappen che a Melbourne è partito in fondo al gruppo ma è risalito bene”.