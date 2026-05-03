Kimi Antonelli fa tris! Vince a Miami e allunga in classifica! Che beffa per Leclerc

Nonostante l’ennesima brutta partenza dell’anno (seppur meno disastrosa rispetto ad altre), Kimi Antonelli completa l’opera e vince dalla pole position il Gran Premio di Miami 2026, quarto atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo essersi sbloccato a Shanghai centrando il primo successo della carriera, il giovane talento bolognese ci ha preso gusto trionfando anche a Suzuka e sul circuito della Florida rafforzando ulteriormente la sua leadership del campionato.

Il 19enne di Casalecchio di Reno realizza il terzo hat trick consecutivo (pole+vittoria) e diventa il primo pilota nella breve storia del Gran Premio di Miami a vincere la gara lunga della domenica partendo al palo. Kimi ha avuto il merito di rimediare ad uno start difficile in cui ha perso la testa in favore della Ferrari di Charles Leclerc, sfruttando tutto il potenziale della sua Mercedes con un gran passo ed ingaggiando un lungo testa a testa ravvicinato con la McLaren di Lando Norris, dominatore della Sprint del sabato.

La fase decisiva è stata quella della sosta ai box, in cui Antonelli ha attaccato Norris con l’undercut completando la manovra di sorpasso nel giro di rientro in pista del campione mondiale in carica e resistendo da lì in poi al forcing del nativo di Bristol con una freddezza ed una lucidità da veterano. Il pupillo di Toto Wolff non ha concesso a Lando la benché minima possibilità di provare un vero attacco, mantenendo sempre un piccolo gap di sicurezza nei punti chiave e riuscendo a scappare via nelle ultime tornate.

Alle spalle della Freccia d’Argento guidata da Antonelli, sono saliti sul podio gli uomini papaya con Norris 2° al termine di un weekend fantastico (su una delle sue piste preferite) e Oscar Piastri 3° in rimonta anche grazie alle disavventure altrui, soprattutto il testacoda al via di Max Verstappen (bravo poi a risalire con una strategia alternativa fino alla quinta piazza) ed il problema tecnico riportato nelle battute conclusive dalla Ferrari di Charles Leclerc (sprofondato dal terzo al sesto posto nei giri finali dopo aver addirittura guidato la corsa nel primo stint).

Prestazione deludente ma risultato non del tutto da buttare viste le circostanze per George Russell, demolito dal compagno di squadra (oltre 40 secondi di gap al traguardo) e promosso in extremis dalla sesta alla quarta piazza superando prima Verstappen e poi Leclerc, mentre un anonimo Lewis Hamilton non è andato oltre la settima moneta con l’altra Rossa (danneggiata leggermente per un contatto nel primo giro). Mercedes conferma dunque l’imbattibilità stagionale nelle gare della domenica, con Antonelli leader della generale a +20 su Russell e +37 su Leclerc.

CLASSIFICA GP MIAMI F1 2026

1 Kimi Antonelli Mercedes 1:34:52.118

2 Lando Norris McLaren +3.264

3 Oscar Piastri McLaren +27.092

4 George Russell Mercedes +43.051

5 Max Verstappen Red Bull Racing +43.949

6 Charles Leclerc Ferrari +44.245

7 Lewis Hamilton Ferrari +53.753

8 Franco Colapinto Alpine +61.871

9 Carlos Sainz Williams +82.072

10 Alexander Albon Williams +90.972

11 Oliver Bearman Haas F1 Team +1 giro

12 Gabriel Bortoleto Audi +1 giro

13 Esteban Ocon Haas F1 Team +1 giro

14 Arvid Lindblad Racing Bulls +1 giro

15 Fernando Alonso Aston Martin +1 giro

16 Sergio Perez Cadillac +1 giro

17 Lance Stroll Aston Martin +1 giro

18 Valtteri Bottas Cadillac +2 giri

DNF Nico Hulkenberg Audi

DNF Liam Lawson Racing Bulls

DNF Pierre Gasly Alpine

DNF Isack Hadjar Red Bull Racing