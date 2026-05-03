Ordine d’arrivo F1, GP Miami 2026: Antonelli doma Norris e infila il tris! Ferrari con le ossa rotte

Oggi è andato in scena il GP di Miami 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato semicittadino della metropoli statunitense. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’impegnativo circuito in terra americana, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale dopo la disputata della Sprint Race di ieri e senza dimenticare che si è tornati in azione dopo un mese di stop.

Kimi Antonelli ha vinto il GP di Miami e ha rafforzato in maniera consistente la prima posizione nella classifica del Mondiale: il pilota italiano è scattato dalla pole position, ma ha faticato al via e si è dovuto accodare a Charles Leclerc e Lando Norris, ha poi ingaggiato una bella battaglia al volante della Mercedes e sulla lunga distanza è riuscito ad avere la meglio. Il bolognese si è lasciato alle spalle la McLaren di Lando Norris, che negli ultimi venti giri ha messo costante pressione al leader della graduatoria, ma non è mai riuscito ad avvicinarsi seriamente per tentare il sorpasso.

Charles Leclerc aveva in mano il gradino più basso del podio, ma nel finale ha dovuto dire addio ai sogni di gloria. Il monegasco ha messo in mostra ancora una volta l’eccellente sistema di partenza della Ferrari ed è stato anche in testa al Gran Premio, ma poi i cavalli in meno della Rossa si sono fatti sentire e nel corso del penultimo giro è stato superato da Oscar Piastri (terzo al traguardo McLaren) dopo aver avuto un problema tecnico.

L’alfiere della Scuderia di Maranello ha proseguito lentamente, ma nell’ultima tornata è stato superato anche da George Russell (quarto con la Mercedes) e da Max Verstappen (sesto con la Red Bull). Charles Leclerc ha così terminato in sesta posizione davanti all’altra Ferrari guidata da Lewis Hamilton, il quale ha preceduto la Alpine di Franco Colapinto.

Completano la top-10 la Williams di Carlos Sainz e la Williams di Alexander Albon: la gara era stata anticipata di tre ore per evitare l’annunciata fase acuta del maltempo, si era poi parlato a lungo di una possibile pioggia durante la gara e invece si è corso esclusivamente sull’asciutto. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP di Miami 2026, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito semicittadino in terra statunitense.

ORDINE D’ARRIVO GP MIAMI F1 2026

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. George Russell (Mercedes)

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Lewis Hamilton (Ferrari)

8. Franco Colapinto (Alpine)

9. Carlos Sainz (Williams)

10. Alexander Albon (Williams)

11. Oliver Bearman (Haas)

12. Gabriel Bortoleto (Audi)

13. Esteban Ocon (Haas)

14. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

15. Fernando Alonso (Aston Martin)

16. Sergio Perez (Cadillac)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Valtteri Bottas (Cadillac)

Rit. Nico Hulkenberg (Audi)

Rit. Liam Lawson (Racing Bulls)

Rit. Pierre Gasly (Alpine)

Rit. Isack Hadjar (Red Bull)

RISULTATI E CLASSIFICA GP MIAMI F1 2026

1 Kimi Antonelli Mercedes Leader 1

2 Lando Norris McLaren +3.264 1

3 Oscar Piastri McLaren +27.092 1

4 George Russell Mercedes +43.051 1

5 Max Verstappen Red Bull Racing +43.949 1

6 Charles Leclerc Ferrari +44.245 1

7 Lewis Hamilton Ferrari +53.753 1

8 Franco Colapinto Alpine +61.871 1

9 Carlos Sainz Williams +82.072 1

10 Alexander Albon Williams +90.972 1

11 Oliver Bearman Haas F1 Team 1 L 1

12 Gabriel Bortoleto Audi 1 L 1

13 Esteban Ocon Haas F1 Team 1 L 1

14 Arvid Lindblad Racing Bulls 1 L 1

15 Fernando Alonso Aston Martin 1 L 1

16 Sergio Perez Cadillac 1 L 1

17 Lance Stroll Aston Martin 1 L 2

18 Valtteri Bottas Cadillac 2 L 3

19 Nico Hulkenberg Audi – – 2

20 Liam Lawson Racing Bulls – – 1

21 Pierre GaslyAlpine – – – –

22 Isack Hadjar Red Bull Racing – – – –