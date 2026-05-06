Lewis Hamilton: “Il lavoro al simulatore? Mi sta indirizzando male, lo eliminerò”

Dopo un anonimo Gp di Miami, che lo ha visto chiudere al 6° posto con 53 secondi di ritardo dal vincitore della gara Kimi Antonelli, Lewis Hamilton ha deciso di intraprendere una nuova direzione – almeno per il momento – in vista della seconda parte del Mondiale di F1 2026.

Intervistato dai media in Florida, il pilota della Ferrari si è focalizzato su uno strumento che per il momento non gli sta dando benefici: “Il simulatore mi sta indirizzando male, quindi per il momento lo lascerò da parte. Nella prossima gara proverò un metodo diverso, perché il nostro attuale approccio alla preparazione non ci sta dando i risultati sperati”.

Poi ha aggiunto in maniera un po’ polemica: “In fondo, è sempre una questione di correlazione. Ci esercitiamo al simulatore e poi scendiamo in pista, ma è tutto diverso. Quello che voglio dire è che dedico ore al simulatore, anche se non mi entusiasma. Mi ci sono seduto ogni settimana per questa gara, lavorando senza sosta sulla correlazione. Ho simulato setup per la pista, ho regolato la vettura in un certo modo, ma una volta arrivato in circuito quell’assetto non funzionava affatto”.

Prossimo appuntamento, il GP del Canada. Il 7 volte campione del mondo andrà a caccia del riscatto su una pista che conosce bene e che in passato l’ha visto trionfare ben 7 volte (2007 prima vittoria di sempre per lui, poi 2010, 2012, 2015, 2016, 2017, 2019)