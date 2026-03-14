F1, GP Cina 2026. L’Italia sogna con Antonelli, prima vittoria dopo 20 anni? Lotta a 4 con le Ferrari e Russell

Alle ore 8:00 di domenica 15 marzo prenderà il via il Gran Premio della Cina di Formula 1, secondo atto del Mondiale di F1 2026. Come accaduto sulla griglia di partenza del GP d’Australia settimana scorsa e nella sprint tenutasi a Shanghai nella nottata di oggi, la prima fila dello schieramento è monopolizzata dalle Mercedes. Tuttavia, stavolta, la pole position è stata appannaggio di Andrea Kimi Antonelli.

Il teenager bolognese ha sfruttato al meglio le difficoltà in cui è incappato il compagno di squadra George Russell durante le qualifiche, realizzando la tornata più rapida. L’inglese è stato bravo a issarsi in seconda posizione in extremis, restando pienamente in corsa per il successo. Vale la pena di ricordare come il britannico sia a punteggio pieno, essendosi imposto sia a Melbourne che nella mini-gara cinese.

Arriverà la prima battuta d’arresto per chi, molti, indicano già come il Campione del Mondo 2026 in pectore? Si tratta di un’investitura prematura e precipitosa, figlia evidentemente di quanto visto sinora. Molto poco, per la verità. Questo campionato è ancora tutto da vivere e, Antonelli, potrà dire la propria. Oggi ha riportato un italiano nella casella privilegiata dello schieramento di partenza dopo 16 anni e mezzo, per domani l’obiettivo è riportare il tricolore sul gradino più alto del podio dopo 20 anni.

Era il 19 marzo 2006 quando Giancarlo Fisichella vinse il Gran Premio di Malesia a bordo di una Renault. Da allora, tanti piazzamenti sul podio per i piloti nostrani, ma nessuna affermazione. Il digiuno potrebbe essere spezzato proprio fra poche ore. Proprio semplice non sarà, perché Russell è in agguato e ha un carico di esperienza (e fiducia nei propri mezzi) superiore a quello del bolognese. Cionondimeno, il terreno per il bolognese è fertile.

Non è solo Antonelli vs Russell il tema del Gran Premio di domani, c’è anche la Ferrari da tenere d’occhio. Il doppio podio nella Sprint ha confermato, per le Rosse, il ruolo di antagonista delle Frecce d’Argento. Lewis Hamilton, come sempre superlativo a Shanghai, scatterà davanti a Charles Leclerc. I due saranno però affiancati in seconda fila.

Sarebbe mendace affermare che la Scuderia di Maranello parta con i favori del pronostico. La situazione è la medesima dell’Australia, dove però il Cavallino Rampante ha infastidito concretamente le Mercedes. L’ambizione ferrarista è la medesima, con la certezza di poter essere in prima fila per sfruttare qualsiasi scivolone avversario.