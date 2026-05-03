Nuovo ordine d’arrivo GP Miami: Leclerc penalizzato! Cosa cambia e posizioni perse dalla Ferrari, Antonelli vince

Cambia in maniera consistente l’ordine d’arrivo del GP di Miami 2026, quarta tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito semicittadino della metropoli statunitense. Un paio di ore dopo la conclusione del Gran Premio è infatti arrivata la decisione dei commissari di gara in merito alla condotta tenuta da Charles Leclerc negli ultimi due giri, che ha riscritto parzialmente la classifica dell’evento disputato nella serata italiana.

Il pilota della Ferrari occupava la terza posizione, ma nel corso della penultima tornata ha avuto dei problemi alla sua monoposto ed è stato superato da Oscar Piastri (terzo al traguardo con la McLaren). Successivamente il monegasco ha tagliato la pista in svariati punti proprio perché faticava a tenere la vettura sul tracciato e nel giro conclusivo è stato scavalcato anche da George Russell (quarto con la Mercedes) e da Max Verstappen (quinto con la Red Bull).

Charles Leclerc ha completato la propria prova in sesta posizione, ma poi è arrivata la doccia fredda: venti secondi di penalità sul tempo di gara e così l’alfiere della Scuderia di Maranello è scivolato in ottava piazza, venendo scavalcato dal compagno di squadra Lewis Hamilton (sesto) e da Franco Colapinto (settimo con la Alpine). Contestualmente il monegasco ha perso quattro punti in classifica generale, mentre ne hanno guadagnati due a testa i piloti che sono riusciti a superarlo dopo questo verdetto.

Davanti non cambia nulla: Kimi Antonelli ha vinto il GP di Miami al volante della Mercedes e ha rafforzato il primo posto nella classifica del Mondiale. Il pilota bolognese è stato affiancato sul podio da Lando Norris e Oscar Piastri, che hanno riportato la McLaren in auge durante questo weekend dopo un avvio di stagione un po’ problematico. Russell quarto e Verstappen quinto, in top-10 anche le Williams di Carlos Sainz e Alexander Albon. Di seguito il nuovo ordine d’arrivo del GP di Miami.

ORDINE D’ARRIVO GP MIAMI F1 2026

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. George Russell (Mercedes)

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Franco Colapinto (Alpine)

8. Charles Leclerc (Ferrari), dopo la penalizzazione di venti secondi

9. Carlos Sainz (Williams)

10. Alexander Albon (Williams)

11. Oliver Bearman (Haas)

12. Gabriel Bortoleto (Audi)

13. Esteban Ocon (Haas)

14. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

15. Fernando Alonso (Aston Martin)

16. Sergio Perez (Cadillac)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Valtteri Bottas (Cadillac)

Rit. Nico Hulkenberg (Audi)

Rit. Liam Lawson (Racing Bulls)

Rit. Pierre Gasly (Alpine)

Rit. Isack Hadjar (Red Bull)

RISULTATI E CLASSIFICA GP MIAMI F1 2026

1 Kimi Antonelli Mercedes Leader 1

2 Lando Norris McLaren +3.264 1

3 Oscar Piastri McLaren +27.092 1

4 George Russell Mercedes +43.051 1

5 Max Verstappen Red Bull Racing +43.949 1

6 Charles Leclerc Ferrari +44.245 1 (a seguire 20” di penalità, diventa ottavo)

7 Lewis Hamilton Ferrari +53.753 1 (sesto dopo la penalità a Leclerc)

8 Franco Colapinto Alpine +61.871 1 (settimo dopo la penalità a Leclerc)

9 Carlos Sainz Williams +82.072 1

10 Alexander Albon Williams +90.972 1

11 Oliver Bearman Haas F1 Team 1 L 1

12 Gabriel Bortoleto Audi 1 L 1

13 Esteban Ocon Haas F1 Team 1 L 1

14 Arvid Lindblad Racing Bulls 1 L 1

15 Fernando Alonso Aston Martin 1 L 1

16 Sergio Perez Cadillac 1 L 1

17 Lance Stroll Aston Martin 1 L 2

18 Valtteri Bottas Cadillac 2 L 3

19 Nico Hulkenberg Audi – – 2

20 Liam Lawson Racing Bulls – – 1

21 Pierre GaslyAlpine – – – –

22 Isack Hadjar Red Bull Racing – – – –