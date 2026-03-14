Dove vedere la F1 su TV8, GP Cina 2026: orari domenica 15 marzo, differita in chiaro

Dare seguito alla Sprint di oggi, con il monegasco Charles Leclerc secondo ed il britannico Lewis Hamilton terzo: la Ferrari vuole fare ancora meglio rispetto al fine settimana in Australia, ed anche nella gara classica in Cina vuole dare il meglio di sé.

Per la Ferrari sono questi gli obiettivi da centrare domani, domenica 15 marzo, alle ore 08.00 italiane, nella gara del GP della Cina. Il secondo atto del Mondiale 2026 di F1 si correrà sul tracciato di Shanghai, e sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

La diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW. Non sono previste, invece, né la diretta tv in chiaro, né la diretta streaming gratuita. OA Sport vi fornirà la diretta live testuale, mentre la differita della gara sarà fruibile dalle ore 14.00 in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.

CALENDARIO GP CINA F1 2026

Domenica 15 marzo

08.00 F1, GP Cina: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita 14.00 TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP CINA F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, differita 14.00 TV8 HD.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, differita 14.00 tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.

