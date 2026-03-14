L’ITALIA È TORNATA IN F1! Kimi Antonelli in pole nel GP di Cina! Ferrari in seconda fila

Andrea Kimi Antonelli scrive una pagina indelebile nella storia del motorsport italiano e si impone nelle qualifiche del Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026. A soli 19 anni, il pilota bolognese diventa il pole-man più giovane della storia della Formula Uno battendo il precedente record di Sebastian Vettel (21 anni e 72 giorni) firmato con la Toro Rosso a Monza 2008.

Kimi ha sfruttato nel migliore dei modi una circostanza favorevole legata al problema tecnico riscontrato dal compagno di squadra britannico George Russell in avvio di Q3, regalando all’Italia un risultato che mancava dal lontano 2009 (Giancarlo Fisichella a Spa con la Force India). Alle spalle della doppietta Mercedes c’è una buona Ferrari, che ottiene l’obiettivo della seconda fila in griglia con Lewis Hamilton appena davanti a Charles Leclerc. Terza fila tutta McLaren, mentre continua a deludere la Red Bull con Max Verstappen solo 9°.

In Q1 alcuni team provano a risparmiare un treno di gomme soft nuove, tra cui la Ferrari, senza però riuscirci. Alla fine è proprio Leclerc a firmare il miglior tempo in 1’33″175 (facendo il giro più tardi e con una pista più performante) appena davanti alle Mercedes di Russell e Antonelli. Nessuna sorpresa nella parte bassa della classifica, infatti gli eliminati sono identici alla Sprint Qualifying del venerdì con nell’ordine le Williams di Sainz e Albon, le Aston Martin di Alonso (19°) e Stroll (21°), le Cadillac di Bottas (20°) e Perez (22°).

In Q2 i top team Mercedes, Ferrari e McLaren effettuano il primo time-attack con gomme soft usate cercando di risparmiare un set di pneumatici freschi verso l’ultima fase della qualifica. Nei minuti conclusivi montano tutti la gomma nuova ed i big si salvano senza problemi, con Antonelli che stampa il miglior riscontro in 1’32″443 davanti a Leclerc e Russell, frenato da un problema tecnico che non gli consente di completare il suo ultimo giro. Escluse dalla top10 le Audi di Hulkenberg (11°) e Bortoleto (16° con un testacoda), l’Alpine di Colapinto (12°), la Haas di Ocon (13°) e le Racing Bulls di Lawson (14°) e Lindblad (15°).

In Q3 Russell deve rinunciare al primo tentativo per un problema tecnico alla sua W22 e Antonelli ne approfitta portandosi in pole position provvisoria (1’32″322) con un margine di due decimi sulle McLaren di Piastri e Norris e tre decimi su Leclerc. Più lontano Hamilton, autore di un errore. Kimi si migliora ulteriormente in 1’32″064, e questo progresso si rivela decisivo per difendere la pole dall’assalto di Russell, che deve accontentarsi della seconda piazza a 222 millesimi dal compagno di squadra con un solo tentativo a disposizione. Terzo Hamilton precedendo di un soffio Leclerc, a seguire le McLaren di Piastri e Norris in terza fila.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP CINA F1 2026

1 Kimi Antonelli — Mercedes — 1:32.064

2 George Russell — Mercedes — +0.222

3 Lewis Hamilton — Ferrari — +0.351

4 Charles Leclerc — Ferrari — +0.364

5 Oscar Piastri — McLaren — +0.486

6 Lando Norris — McLaren — +0.544

7 Pierre Gasly — Alpine — +0.809

8 Max Verstappen — Red Bull Racing — +0.938

9 Isack Hadjar — Red Bull Racing — +1.057

10 Oliver Bearman — Haas F1 Team — +1.228

11 Nico Hülkenberg — Audi — +0.911

12 Franco Colapinto — Alpine — +0.914

13 Esteban Ocon — Haas F1 Team — +1.095

14 Liam Lawson — Racing Bulls — +1.322

15 Arvid Lindblad — Racing Bulls — +1.341

16 Gabriel Bortoleto — Audi — +1.522

17 Carlos Sainz Jr. — Williams — +1.142

18 Alexander Albon — Williams — +1.597

19 Fernando Alonso — Aston Martin — +2.028

20 Valtteri Bottas — Cadillac — +2.261

21 Lance Stroll — Aston Martin — +2.820

22 Sergio Pérez — Cadillac — +3.731