F1, Lewis Hamilton: “Stiamo migliorando, domani sarà una sfida intensa. Felice per Antonelli”

Lewis Hamilton può ritenersi soddisfatto della sua prestazione e del risultato conseguito al termine delle qualifiche per il Gran Premio di Cina 2026, seconda tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il veterano inglese della Ferrari ha avuto il merito di battere per una manciata di millesimi il compagno di squadra Charles Leclerc, venendo battuto solamente dalle Mercedes ma accusando un gap inferiore ai quattro decimi rispetto alla pole position di Kimi Antonelli (complice un problema di affidabilità che ha messo in difficoltà George Russell).

“È stata una qualifica davvero dura per via del vento, c’erano folate molto forti oggi a Shanghai e mettere insieme un giro pulito è stato complicato. Sono molto contento di essere qui in top3 con questi ragazzi. Russell è stato veloce in entrambi i weekend ma oggi non è riuscito a mettere il giro insieme. Quando lo fa ha un buon margine e forse avrebbe avuto qualche decimo in più di vantaggio“, spiega Hamilton a fine sessione.

Sui progressi effettuati tra la Sprint e le qualifiche: “Noi siamo migliorati con la macchina e anche con l’erogazione della potenza, ma la strada è ancora lunga. Abbiamo fatto un ottimo lavoro durante l’interruzione del parco chiuso, riuscendo ad avvicinarci sensibilmente alle Mercedes. Vedremo domani se saremo in grado di fare un altro passo avanti in termini di passo gara. Sarà una sfida intensa, sono sicuro che ci divertiremo come nella Sprint, ma l’obiettivo resta uno solo: ridurre il divario da quei due davanti e lottare fino alla fine“.

Il sette volte campione mondiale ha speso delle belle parole infine per Antonelli, con il quale ha davvero un ottimo rapporto: “Kimi è davvero un ragazzo fantastico. È ancora un teenager, ma sono felice per lui. È nell’ambiente migliore possibile in Mercedes, è una squadra vincente e sono contento per loro. Sono tornati davanti facendo quello che sono abituati a fare meglio, e lui migliorerà di gara in gara“.