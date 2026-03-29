Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026: orario finale, tv, programma, streaming

Il fine settimana del tennis italiano a Miami è iniziato con la trionfale affermazione nel doppio maschile di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. L’auspicio è che la bandiera italiana possa continuare a sventolare in alto nelle due finali odierne. Ad aprire le danze, prima del confronto tra Jannik Sinner e il ceco Jiri Lehecka, saranno Sara Errani e Jasmine Paolini per la finale del doppio femminile contro la coppia composta dalla ceca Katerina Siniakova e dall’americana Taylor Townsend. L’orario di inizio del match è previsto alle 18:30.

Il duo azzurro, grazie al ritiro della coppia Elise Mertens/Shuai Zhang dopo soli tre giochi, ha raggiunto la prima finale del 2026. L’auspicio è che questo possa essere solo l’inizio dopo un avvio di stagione che in diverse circostanze non è stato all’altezza delle aspettative di una delle coppie più forti del circuito.

Il duello tra la coppia titolare della testa di serie numero uno (Errani/Paolini) contro quella numero due (Siniakova/Townsend) certifica l’eccellente livello di qualità della sfida, premessa di uno spettacolo di elevato livello tennistico. La ceca e l’americana hanno rimontato nell’altra semifinale la canadese Dabrowski e la brasiliana Stefani al super tie-break con il punteggio di 4-6 6-4 10-3

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, valevole per la finale del torneo di doppio del WTA 1000 di Miami. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Tennis e Super Tennis HD. Sarà possibile vedere la partita in diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTennix e supertennis.tv. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO FINALE DOPPIO FEMMINILE WTA MIAMI 2026

Domenica 29 Marzo

Ore 18.30 Errani/Paolini-Siniakova/Townsend – Diretta TV Sky Sport Tennis e SuperTennis HD

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI – SINIAKOVA/TOWNSEND: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix

Diretta Live testuale: OA Sport