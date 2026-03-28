WTA Miami 2026, Sabalenka doma Gauff e realizza il Sunshine Double

Il miglior modo che i più forti hanno per confermare la propria supremazia è quello di aggiornare con costanza il libro dei record. Aryna Sabalenka non esula da questa linea, doma l’americana Coco Gauff 6-2 4-6 6-3 in due ore e undici minuti nella finale del torneo WTA di Miami e realizza, per la prima volta nella sua carriera, il prestigioso Sunshine Double.

Sabalenka parte forte, spinge da fondo e, sull’errore della rivale, firma il break dell’1-0. La bielorussa, dopo aver rimontato da 0-30, consolida il vantaggio con il 2-0, mentre l’americana si sblocca con il turno di battuta del 2-1. La statunitense, al termine di un quinto gioco molto combattuto, annulla tre palle dell’1-4 prima di accorciare sul 3-2. La numero uno del mondo continua a spingere e con il rovescio all’incrocio delle righe strappa nuovamente il servizio alla rivale per il 5-2. Sabalenka impone la sua potenza e, in trentasette minuti, firma il 6-2 con il dirompente rovescio incrociato.

L’americana apre le ostilità con il turno di battuta dell’1-0. La bielorussa, dopo aver salvato la palla del potenziale 0-2, impatta sull’1-1. Si prosegue nel rispetto dei turni di battuta con la statunitense che salva palla break nel quinto e nel settimo gioco. La frazione si decide in volata: Gauff difende il turno di battuta del 5-4, rimonta dal 30-0 e firma il 6-4 che impatta la contesa grazie alla risposta di diritto che piega la racchetta dell’avversaria.

Sabalenka, dopo aver salvato la palla dell’1-0, reagisce da fuoriclasse, fulmina la rivale con il rovescio lungolinea per il break in apertura e con lo stesso colpo firma il 2-0. La bielorussa concede nulla o quasi sulla propria battuta, l’americana la imita per cercare di non uscire dalla partita. Sabalenka difende a zero il servizio del 5-3, si procura match point con il passante di diritto dopo un clamoroso punto in difesa e sull’errore di rovescio della rivale firma il decisivo 6-3.

Sabalenka chiude la sua prestazione con tre ace, non commette doppi falli e serve il 60% di prime. La bielorussa vince il 74% di punti sulla prima e il 61% sulla seconda. La numero uno del mondo orienta le sorti della contesa a proprio favore grazie ai sedici punti in più vinti in risposta rispetto alla sua avversaria.